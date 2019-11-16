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"سبق" تكشف الحالة الصحية للمعتدي بالضرب على حارس أمن مستشفى محايل

االنيابة تأمر بإيقافه على إثر القضية

كشفت مصادر مقربة من المواطن المعتدي على حارس أمن مستشفى محايل أمس، أن الجاني يعاني من "اضطراب الفصام العقلي" ويعتبر من الأمراض المزمنة، وتقدر نسبة العجز لديه بـ 90٪ وهو غير قادر على العمل أو الدراسة مدى الحياة، وتحتفظ "سبق" بعدد من التقارير الطبية التي تثبت حالته الصحية والنفسية.

وقال أقارب له: إن "من بين المصحات التي تردد عليها مصحة شهار بالطائف، ومستشفى الصحة النفسية بجدة ومستشفى محايل وغيرها من المستشفيات الحكومية والخاصة".

وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمراً بإيقافه، بعد أن أوقفته السلطات الأمنية أمس إثر اعتدائه بالضرب على حارس أمن بمستشفى محايل، بعد منعه من دخول غرفة العمليات التي تتواجد بها زوجته.

ونتج عن هذا الاعتداء إصابة الحارس بخلع بالكتف الأيسر مع كسر أعلى عظمة العضد الأيسر، وتم التعامل مع الخلع ورده إلى وضعه الطبيعي، وعمل جبيرة حرف مع علاقة بالرقبة، وحددت مدة الشفاء المبدئية بثلاثة أسابيع، ما لم تحدث مضاعفات أخرى، وتحدد مدة الشفاء النهائية بواسطة استشاري العظام.

اعتداء حارس أمن محايل عسير مستشفى محايل توقيف مواطن اعتدى بالضرب على حارس أمن بمستشفى محايل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تكشف الحالة الصحية للمعتدي بالضرب على حارس أمن مستشفى محايل
سبق

كشفت مصادر مقربة من المواطن المعتدي على حارس أمن مستشفى محايل أمس، أن الجاني يعاني من "اضطراب الفصام العقلي" ويعتبر من الأمراض المزمنة، وتقدر نسبة العجز لديه بـ 90٪ وهو غير قادر على العمل أو الدراسة مدى الحياة، وتحتفظ "سبق" بعدد من التقارير الطبية التي تثبت حالته الصحية والنفسية.

وقال أقارب له: إن "من بين المصحات التي تردد عليها مصحة شهار بالطائف، ومستشفى الصحة النفسية بجدة ومستشفى محايل وغيرها من المستشفيات الحكومية والخاصة".

وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمراً بإيقافه، بعد أن أوقفته السلطات الأمنية أمس إثر اعتدائه بالضرب على حارس أمن بمستشفى محايل، بعد منعه من دخول غرفة العمليات التي تتواجد بها زوجته.

ونتج عن هذا الاعتداء إصابة الحارس بخلع بالكتف الأيسر مع كسر أعلى عظمة العضد الأيسر، وتم التعامل مع الخلع ورده إلى وضعه الطبيعي، وعمل جبيرة حرف مع علاقة بالرقبة، وحددت مدة الشفاء المبدئية بثلاثة أسابيع، ما لم تحدث مضاعفات أخرى، وتحدد مدة الشفاء النهائية بواسطة استشاري العظام.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
10:14 PM

"سبق" تكشف الحالة الصحية للمعتدي بالضرب على حارس أمن مستشفى محايل

االنيابة تأمر بإيقافه على إثر القضية

A A A
محمد طيران - محايل عسير
10
8,025

كشفت مصادر مقربة من المواطن المعتدي على حارس أمن مستشفى محايل أمس، أن الجاني يعاني من "اضطراب الفصام العقلي" ويعتبر من الأمراض المزمنة، وتقدر نسبة العجز لديه بـ 90٪ وهو غير قادر على العمل أو الدراسة مدى الحياة، وتحتفظ "سبق" بعدد من التقارير الطبية التي تثبت حالته الصحية والنفسية.

وقال أقارب له: إن "من بين المصحات التي تردد عليها مصحة شهار بالطائف، ومستشفى الصحة النفسية بجدة ومستشفى محايل وغيرها من المستشفيات الحكومية والخاصة".

وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمراً بإيقافه، بعد أن أوقفته السلطات الأمنية أمس إثر اعتدائه بالضرب على حارس أمن بمستشفى محايل، بعد منعه من دخول غرفة العمليات التي تتواجد بها زوجته.

ونتج عن هذا الاعتداء إصابة الحارس بخلع بالكتف الأيسر مع كسر أعلى عظمة العضد الأيسر، وتم التعامل مع الخلع ورده إلى وضعه الطبيعي، وعمل جبيرة حرف مع علاقة بالرقبة، وحددت مدة الشفاء المبدئية بثلاثة أسابيع، ما لم تحدث مضاعفات أخرى، وتحدد مدة الشفاء النهائية بواسطة استشاري العظام.

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