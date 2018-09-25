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بهدف "خيسوس".. "السيتي" يضرب "تشيلسي" ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

قاد البرازيلي غابرييل خيسوس، فريقه مانشستر سيتي لفوز ثمين على نظيره تشيلسي؛ حيث سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ53 من عمر اللقاء، الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وبهذا الفوز، ثأرت كتيبة الإسباني بيب غوارديولا من خسارتها أمام "البلوز" في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب بورتو في البرتغال في الـ29 من مايو الماضي، وحسمها الفريق اللندني بهدف دون رد.

ورفع السيتي رصيده إلى 13 نقطة ليتشارك صدارة "البريميرليغ" مع كل من ليفربول الذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفًا على برينتفورد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بهدف "خيسوس".. "السيتي" يضرب "تشيلسي" ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي
سبق

قاد البرازيلي غابرييل خيسوس، فريقه مانشستر سيتي لفوز ثمين على نظيره تشيلسي؛ حيث سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ53 من عمر اللقاء، الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وبهذا الفوز، ثأرت كتيبة الإسباني بيب غوارديولا من خسارتها أمام "البلوز" في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب بورتو في البرتغال في الـ29 من مايو الماضي، وحسمها الفريق اللندني بهدف دون رد.

ورفع السيتي رصيده إلى 13 نقطة ليتشارك صدارة "البريميرليغ" مع كل من ليفربول الذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفًا على برينتفورد.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
05:59 PM

بهدف "خيسوس".. "السيتي" يضرب "تشيلسي" ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قاد البرازيلي غابرييل خيسوس، فريقه مانشستر سيتي لفوز ثمين على نظيره تشيلسي؛ حيث سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ53 من عمر اللقاء، الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وبهذا الفوز، ثأرت كتيبة الإسباني بيب غوارديولا من خسارتها أمام "البلوز" في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب بورتو في البرتغال في الـ29 من مايو الماضي، وحسمها الفريق اللندني بهدف دون رد.

ورفع السيتي رصيده إلى 13 نقطة ليتشارك صدارة "البريميرليغ" مع كل من ليفربول الذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفًا على برينتفورد.

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