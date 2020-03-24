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ارتفاع إصابات "كورونا" في سويسرا إلى 8800 حالة

معدل الوفيات بالفيروس يقفز من 66 إلى 86 ضحية

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في في سويسرا، إلى 8836، اليوم، وذلك بالمقارنة مع 8060 حالة أمس الاثنين.

وأفاد المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا، بأن ذلك تزامن مع ارتفاع عدد الوفيات من 66 إلى 86 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع إصابات "كورونا" في سويسرا إلى 8800 حالة
سبق

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في في سويسرا، إلى 8836، اليوم، وذلك بالمقارنة مع 8060 حالة أمس الاثنين.

وأفاد المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا، بأن ذلك تزامن مع ارتفاع عدد الوفيات من 66 إلى 86 حالة.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
05:11 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
06:16 PM

ارتفاع إصابات "كورونا" في سويسرا إلى 8800 حالة

معدل الوفيات بالفيروس يقفز من 66 إلى 86 ضحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في في سويسرا، إلى 8836، اليوم، وذلك بالمقارنة مع 8060 حالة أمس الاثنين.

وأفاد المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا، بأن ذلك تزامن مع ارتفاع عدد الوفيات من 66 إلى 86 حالة.

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