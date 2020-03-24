ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في في سويسرا، إلى 8836، اليوم، وذلك بالمقارنة مع 8060 حالة أمس الاثنين.
وأفاد المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا، بأن ذلك تزامن مع ارتفاع عدد الوفيات من 66 إلى 86 حالة.
ارتفاع إصابات "كورونا" في سويسرا إلى 8800 حالة
معدل الوفيات بالفيروس يقفز من 66 إلى 86 ضحية
ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في في سويسرا، إلى 8836، اليوم، وذلك بالمقارنة مع 8060 حالة أمس الاثنين.
وأفاد المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا، بأن ذلك تزامن مع ارتفاع عدد الوفيات من 66 إلى 86 حالة.
ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في في سويسرا، إلى 8836، اليوم، وذلك بالمقارنة مع 8060 حالة أمس الاثنين.
ارتفاع إصابات "كورونا" في سويسرا إلى 8800 حالة
معدل الوفيات بالفيروس يقفز من 66 إلى 86 ضحية
ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في في سويسرا، إلى 8836، اليوم، وذلك بالمقارنة مع 8060 حالة أمس الاثنين.
وأفاد المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا، بأن ذلك تزامن مع ارتفاع عدد الوفيات من 66 إلى 86 حالة.