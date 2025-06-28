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من أجله ومجددًا.. الرئيس الهندي يكسر البروتوكول بمصافحة حميمية لولي العهد

خرج في المرة الأولى ليستقبله شخصيًّا بالمطار حين زار الهند وفي الثانية بـ"G20"

أظهر فيديو نُشر على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، قيام رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، بمصافحة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحميمية عالية، وسط حضور بعض قادة دول قمة العشرين، فيما أعقب المصافحة لقاء استعرضا خلاله علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.

يُذكر أن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، قد كسر البروتوكولات حين زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجمهورية الهندية في فبراير الماضي؛ حيث خرج ليستقبله شخصيّاً، فيما جرت العادة ألا يستقبل رئيس الوزراء شخصية أجنبية في المطار، ولكن يُرسل مسؤولاً أو وزير دولة لذلك.

وقال حينها رافيش كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، على "تويتر": "فصل جديد في العلاقات الثنائية"، مشيدًا بـ"كسر البروتوكول" من جانب "مودي"، ونشر صورة للزعيمين وهما يتصافحان بحرارة قرب سلم طائرة الأمير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من أجله ومجددًا.. الرئيس الهندي يكسر البروتوكول بمصافحة حميمية لولي العهد
سبق

أظهر فيديو نُشر على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، قيام رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، بمصافحة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحميمية عالية، وسط حضور بعض قادة دول قمة العشرين، فيما أعقب المصافحة لقاء استعرضا خلاله علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.

يُذكر أن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، قد كسر البروتوكولات حين زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجمهورية الهندية في فبراير الماضي؛ حيث خرج ليستقبله شخصيّاً، فيما جرت العادة ألا يستقبل رئيس الوزراء شخصية أجنبية في المطار، ولكن يُرسل مسؤولاً أو وزير دولة لذلك.

وقال حينها رافيش كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، على "تويتر": "فصل جديد في العلاقات الثنائية"، مشيدًا بـ"كسر البروتوكول" من جانب "مودي"، ونشر صورة للزعيمين وهما يتصافحان بحرارة قرب سلم طائرة الأمير.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
04:24 PM

من أجله ومجددًا.. الرئيس الهندي يكسر البروتوكول بمصافحة حميمية لولي العهد

خرج في المرة الأولى ليستقبله شخصيًّا بالمطار حين زار الهند وفي الثانية بـ"G20"

A A A
حامد العلي - الرياض
15
25,264

أظهر فيديو نُشر على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، قيام رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، بمصافحة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحميمية عالية، وسط حضور بعض قادة دول قمة العشرين، فيما أعقب المصافحة لقاء استعرضا خلاله علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.

يُذكر أن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، قد كسر البروتوكولات حين زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجمهورية الهندية في فبراير الماضي؛ حيث خرج ليستقبله شخصيّاً، فيما جرت العادة ألا يستقبل رئيس الوزراء شخصية أجنبية في المطار، ولكن يُرسل مسؤولاً أو وزير دولة لذلك.

وقال حينها رافيش كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، على "تويتر": "فصل جديد في العلاقات الثنائية"، مشيدًا بـ"كسر البروتوكول" من جانب "مودي"، ونشر صورة للزعيمين وهما يتصافحان بحرارة قرب سلم طائرة الأمير.

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