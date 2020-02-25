النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منسوبو "تعليم الرياض" يشاركون بدمائهم في حملة "100 يوم"

يشارك منسوبو الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض في الحملة الثانية للتبرع بالدم في منطقة الرياض، التي تطلقها المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة (100 يوم)، بدعم وتوجيه من الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض.

ووجه المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس – بنين وبنات – بالمشاركة في الحملة وحث المنسوبين عليها، مؤكداً على ما تحمله من أهداف إنسانية سامية في دعم بعض مناطق المملكة فيما تحتاج إليه مندم.

وبارك "الوهيبي "للمديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض نجاح الحملة الأولى لحملة"100 يوم"، التي انطلقت من ديوان إمارة منطقة الرياض، راجياً أن تحقق الحملة الثانيةالتطلعات، وإسهام "تعليم الرياض" مع الجهات والقطاعات الحكومية في توفير المخزون الكافي من الدم ومشتقاته لدعم مستشفيات المنطقة وغيرها من مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
منسوبو "تعليم الرياض" يشاركون بدمائهم في حملة "100 يوم"
سبق

يشارك منسوبو الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض في الحملة الثانية للتبرع بالدم في منطقة الرياض، التي تطلقها المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة (100 يوم)، بدعم وتوجيه من الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض.

ووجه المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس – بنين وبنات – بالمشاركة في الحملة وحث المنسوبين عليها، مؤكداً على ما تحمله من أهداف إنسانية سامية في دعم بعض مناطق المملكة فيما تحتاج إليه مندم.

وبارك "الوهيبي "للمديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض نجاح الحملة الأولى لحملة"100 يوم"، التي انطلقت من ديوان إمارة منطقة الرياض، راجياً أن تحقق الحملة الثانيةالتطلعات، وإسهام "تعليم الرياض" مع الجهات والقطاعات الحكومية في توفير المخزون الكافي من الدم ومشتقاته لدعم مستشفيات المنطقة وغيرها من مناطق المملكة.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
11:22 PM

منسوبو "تعليم الرياض" يشاركون بدمائهم في حملة "100 يوم"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
125

يشارك منسوبو الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض في الحملة الثانية للتبرع بالدم في منطقة الرياض، التي تطلقها المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة (100 يوم)، بدعم وتوجيه من الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض.

ووجه المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس – بنين وبنات – بالمشاركة في الحملة وحث المنسوبين عليها، مؤكداً على ما تحمله من أهداف إنسانية سامية في دعم بعض مناطق المملكة فيما تحتاج إليه مندم.

وبارك "الوهيبي "للمديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض نجاح الحملة الأولى لحملة"100 يوم"، التي انطلقت من ديوان إمارة منطقة الرياض، راجياً أن تحقق الحملة الثانيةالتطلعات، وإسهام "تعليم الرياض" مع الجهات والقطاعات الحكومية في توفير المخزون الكافي من الدم ومشتقاته لدعم مستشفيات المنطقة وغيرها من مناطق المملكة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,816
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,239
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,641
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,939

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة