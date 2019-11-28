أمطار الخميس.. يرسم ملامحها المسند وتوقعات الأرصاد تُحدد خريطتها

هطولات مصحوبة برياح مثيرة للأتربة.. والضباب حاضر بالليل والصباح

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن أمطارًا متفرقة تهطل اليوم على أجزاء من مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": قد تهطل اليوم أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من مناطق: #عسير #الباحة #جازان #مكة #القصيم #حائل وشمالي منطقتي #الرياض و#الشرقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، تشمل السواحل منها، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على مناطق: (حائل، القصيم، الشرقية)، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض.. ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة.