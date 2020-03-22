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الهند تفرض حظرًا للتجوال مع ارتفاع إصابات كورونا إلى 324

السلطات الأمنية: لمدة 14 ساعة منذ الـ7 صباحًا وحتى التاسعة مساءً

فرضت الهند حظر تجوال في مختلف أنحائها، بالتزامن مع ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد إلى خمس حالات وإجمالي الإصابات إلى 324 شخصًا.

وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان: إن حالات الوفاة، سجّلت بواقع اثنتين بولاية ماهاراشترا، وحالة واحدة في ولايات دلهي والبنجاب وكارناتاكا.

وأبانت السلطات الأمنية من جهتها، أن فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة منذ الساعة السابعة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي؛ يهدف إلى دفع المواطنين إلى البقاء داخل منازلهم، في إطار جهود احتواء انتشار فيروس (كوفيد 19).

وألغت السلطات المعنية بالهند كل خدمات قطارات الركاب حتى 31 مارس الجاري.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند تفرض حظرًا للتجوال مع ارتفاع إصابات كورونا إلى 324
سبق

فرضت الهند حظر تجوال في مختلف أنحائها، بالتزامن مع ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد إلى خمس حالات وإجمالي الإصابات إلى 324 شخصًا.

وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان: إن حالات الوفاة، سجّلت بواقع اثنتين بولاية ماهاراشترا، وحالة واحدة في ولايات دلهي والبنجاب وكارناتاكا.

وأبانت السلطات الأمنية من جهتها، أن فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة منذ الساعة السابعة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي؛ يهدف إلى دفع المواطنين إلى البقاء داخل منازلهم، في إطار جهود احتواء انتشار فيروس (كوفيد 19).

وألغت السلطات المعنية بالهند كل خدمات قطارات الركاب حتى 31 مارس الجاري.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
12:16 PM

الهند تفرض حظرًا للتجوال مع ارتفاع إصابات كورونا إلى 324

السلطات الأمنية: لمدة 14 ساعة منذ الـ7 صباحًا وحتى التاسعة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فرضت الهند حظر تجوال في مختلف أنحائها، بالتزامن مع ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد إلى خمس حالات وإجمالي الإصابات إلى 324 شخصًا.

وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان: إن حالات الوفاة، سجّلت بواقع اثنتين بولاية ماهاراشترا، وحالة واحدة في ولايات دلهي والبنجاب وكارناتاكا.

وأبانت السلطات الأمنية من جهتها، أن فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة منذ الساعة السابعة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي؛ يهدف إلى دفع المواطنين إلى البقاء داخل منازلهم، في إطار جهود احتواء انتشار فيروس (كوفيد 19).

وألغت السلطات المعنية بالهند كل خدمات قطارات الركاب حتى 31 مارس الجاري.

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