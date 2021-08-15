رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد" ينبّه

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.