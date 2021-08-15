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رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد" ينبّه

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد" ينبّه
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
11:40 AM

رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد" ينبّه

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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