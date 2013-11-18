بسبب "كورونا".. ألمانيا على موعد مع "عيد ميلاد مروع"

"روبرت كوخ" يدعو لاتخاذ خطوات لكبح تصاعد الإصابات

حذر معهد "روبرت كوخ" من أن ألمانيا تواجه "عيد ميلاد مروعًا" في حال عدم اتخاذ خطوات لمواجهة الارتفاع الخطير في إصابات فيروس كورونا.

وقال مدير وكالة مكافحة الأمراض، لوتار فيلير: "نتجه الآن نحو حالة طوارئ خطيرة، سيكون لدينا عيد ميلاد مروع حقًا، إذا لم نتخذ إجراءات مضادة الآن".

وبحسب "أسوشيتد برس" أضاف: ألمانيا بحاجة إلى زيادة معدلات التطعيم الخاصة بها إلى ما يزيد على 75 بالمائة بشكل ملحوظ، من 67.7 بالمائة في الوقت الحالي، بعض المناطق في ألمانيا لديها معدلات تطعيم منخفضة تصل إلى 57.6 بالمائة.

ودعا "فيلير" إلى إغلاق النوادي والحانات، ووضع حد للأحداث واسعة النطاق والوصول إلى أجزاء كثيرة من الحياة العامة بحيث تقتصر على أولئك الذين لديهم لقاح أو شهادات تعافي.

وحذر من أن المستشفيات في جميع أنحاء ألمانيا تكافح من أجل العثور على أسرّة لمرضى كوفيد-19 والمصابين بأمراض أخرى.



ويناقش المشرعون الألمان، اليوم، إجراءات من شأنها أن تحل محل قواعد الوباء على مستوى البلاد، والتي ستنتهي في نهاية الشهر.