النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رئيس الأركان العامة" يقلِّد نظيره البريطاني "وسام الملك عبدالعزيز" من الدرجة الممتازة

أمر به خادم الحرمين.. واستعرضا أوجه التعاون بين البلدَيْن دفاعيًّا وتطورات المنطقة

قلد رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس أركان الدفاع البريطاني، الفريق الأول الركن السير نيكولاس كارتر، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان العامة أمس رئيس أركان الدفاع البريطاني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، خاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع بالمنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها، بما يخدم السلم والأمن الدوليَّيْن.

حضر الاستقبال قادة أفرع القوات المسلحة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة. فيما حضره من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمون كوليس، وعدد من كبار الضباط.

رئيس هيئة الأركان العامة رئيس أركان الدفاع البريطاني وسام الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"رئيس الأركان العامة" يقلِّد نظيره البريطاني "وسام الملك عبدالعزيز" من الدرجة الممتازة
سبق

قلد رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس أركان الدفاع البريطاني، الفريق الأول الركن السير نيكولاس كارتر، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان العامة أمس رئيس أركان الدفاع البريطاني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، خاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع بالمنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها، بما يخدم السلم والأمن الدوليَّيْن.

حضر الاستقبال قادة أفرع القوات المسلحة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة. فيما حضره من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمون كوليس، وعدد من كبار الضباط.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
08:36 PM

"رئيس الأركان العامة" يقلِّد نظيره البريطاني "وسام الملك عبدالعزيز" من الدرجة الممتازة

أمر به خادم الحرمين.. واستعرضا أوجه التعاون بين البلدَيْن دفاعيًّا وتطورات المنطقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
3,356

قلد رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس أركان الدفاع البريطاني، الفريق الأول الركن السير نيكولاس كارتر، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان العامة أمس رئيس أركان الدفاع البريطاني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، خاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع بالمنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها، بما يخدم السلم والأمن الدوليَّيْن.

حضر الاستقبال قادة أفرع القوات المسلحة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة. فيما حضره من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى السعودية سايمون كوليس، وعدد من كبار الضباط.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,413
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,752
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,160
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,720

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة