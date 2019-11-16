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النطق بالحكم على "البشير" في قضية الفساد المالي.. 14 ديسمبر المقبل

مرافعات طرفي الاتهام والدفاع ستقدم مكتوبة

حدّدت محكمة في الخرطوم يوم 14 ديسمبر (كانون الأول)، المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية الفساد المالي التي يحاكم فيها الرئيس المخلوع عمر البشير، بحسب ما أعلن رئيس المحكمة الصادق عبدالرحمن، اليوم (السبت).


وستقدم مرافعات طرفي الاتهام والدفاع إلى المحكمة كتابة، ولن تعقد بالتالي أي جلسة بعد الآن إلا جلسة النطق بالحكم، وفقاً لـ"فرانس 24".

و"البشير" الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل (نيسان) بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، موقوف مذاك ويحاكم حالياً بتهم تتعلق بحيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن لمدة عشر سنوات.

الخرطوم الرئيس السوداني عمر البشير رئيس المحكمة الصادق عبدالرحمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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النطق بالحكم على "البشير" في قضية الفساد المالي.. 14 ديسمبر المقبل
سبق

حدّدت محكمة في الخرطوم يوم 14 ديسمبر (كانون الأول)، المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية الفساد المالي التي يحاكم فيها الرئيس المخلوع عمر البشير، بحسب ما أعلن رئيس المحكمة الصادق عبدالرحمن، اليوم (السبت).


وستقدم مرافعات طرفي الاتهام والدفاع إلى المحكمة كتابة، ولن تعقد بالتالي أي جلسة بعد الآن إلا جلسة النطق بالحكم، وفقاً لـ"فرانس 24".

و"البشير" الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل (نيسان) بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، موقوف مذاك ويحاكم حالياً بتهم تتعلق بحيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن لمدة عشر سنوات.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
06:05 PM

النطق بالحكم على "البشير" في قضية الفساد المالي.. 14 ديسمبر المقبل

مرافعات طرفي الاتهام والدفاع ستقدم مكتوبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حدّدت محكمة في الخرطوم يوم 14 ديسمبر (كانون الأول)، المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية الفساد المالي التي يحاكم فيها الرئيس المخلوع عمر البشير، بحسب ما أعلن رئيس المحكمة الصادق عبدالرحمن، اليوم (السبت).


وستقدم مرافعات طرفي الاتهام والدفاع إلى المحكمة كتابة، ولن تعقد بالتالي أي جلسة بعد الآن إلا جلسة النطق بالحكم، وفقاً لـ"فرانس 24".

و"البشير" الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل (نيسان) بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، موقوف مذاك ويحاكم حالياً بتهم تتعلق بحيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن لمدة عشر سنوات.

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