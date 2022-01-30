"البلدية والإسكان": أكثر من 500 ألف جولة رقابية على المنشآت والأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

تفاديًا لظهور أي تَفَشٍّ في تلك الأنشطة وحفاظًا على الصحة العامة للمجتمع

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف بن سالم السويلم، أن الوزارة ممثلةً في أمانات المناطق نفذت 528.489 زيارة تفتيشية ورقابية منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية المخففة للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19" في المنشآت والأسواق التجارية في الأول من شهر أكتوبر 2021م حتى أمس، بهدف التشديد على الامتثال في تطبيق الاشتراطات والإجراءات الصحية المتبعة لمكافحة الفيروس؛ تفاديًا لظهور أي تَفَشٍّ في تلك الأنشطة، وحفاظًا على الصحة العامة للمجتمع.



وقال السويلم خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الصحة اليوم: إن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مستمرة في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19" في القطاعات والأنشطة المستهدفة، وذلك بالتنسيق والتكامل مع الجهات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ لتحقيق الأهداف الصحية المشتركة، مؤكدًا أن القطاع البلدي سجل -ولله الحمد- نسبة امتثال مطمئنة؛ استجابةً للجهود الرقابية المكثفة لأمانات المناطق والبلديات الفرعية على الأسواق والمنشآت التجارية وقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.



وأشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تهيب بأصحاب المنشآت والمحال التجارية التأكد من أن الحالة الصحية للزوار والعملاء والعمال "محصَّن"، وذلك عبر تطبيق "توكلنا"، بدءًا من يوم الثلاثاء القادم 1 فبراير 2022م؛ حرصًا على صحة الجميع، وتجنبًا أيضًا للمخالفات والعقوبات والغرامات، مع ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الصحية كافة بارتداء الكمامة في جميع الأوقات، والحرص على تعقيم اليدين، واتباع التوجيهات الصحية الصادرة بذلك، بالإضافة إلى مبادرة المواطنين والمقيمين باستكمال جرعات لقاحات "كوفيد-19".



ونبه المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى أن الوزارة تستقبل بلاغات مخالفات الإجراءات الوقائية على مدار الساعة عبر أمانات المناطق على الرقم "940"، أو عبر المنافذ الرسمية المعلن عنها والمعتمدة من الوزارة، منبهًا إلى أن على الملَّاك والمستثمرين والعاملين في الأنشطة المستهدفة من القطاع البلدي بأهمية التعاون والامتثال للحفاظ على صحة وسلامة المتسوقين التي تعد من الأولويات؛ إيمانًا منها بأن تطبيق الاحترازات ضرورة وواجب شرعي ووطني يعمل الجميع على تحقيقه.



يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قامت منذ بدء تداعيات فيروس كورونا بإطلاق مجموعة من المبادرات وتنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لتعزيز جهود المملكة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ومنع انتشاره؛ حيث قامت الوزارة في إطار توجهها إلى الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية التي تقدمها للمستفيدين كافة في مختلف مناطق المملكة بتوفير حزمة من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين والمستثمرين, وفّر عنهم عناء الذهاب للأمانات أو البلديات للمتابعة؛ مما يسهم في الحد من التجمعات والتعامل المباشر والمخالطة التي قد تتسبب في العدوى والإصابة بالمرض.