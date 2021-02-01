زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جزيرة غويانا في المحيط الأطلسي
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات اليوم، جزيرة غويانا في المحيط الأطلسي.
وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنه تم تسجيل الهزات على بُعد 485 كيلومترًا جنوب عاصمة غويانا جورج تاون، و112 كيلومترًا شرق مدينة بوا فيستا البرازيلية؛ مشيرًا إلى أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات.
زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جزيرة غويانا في المحيط الأطلسي
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-02-01
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات اليوم، جزيرة غويانا في المحيط الأطلسي.
وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنه تم تسجيل الهزات على بُعد 485 كيلومترًا جنوب عاصمة غويانا جورج تاون، و112 كيلومترًا شرق مدينة بوا فيستا البرازيلية؛ مشيرًا إلى أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات.
01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
08:25 AM
زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جزيرة غويانا في المحيط الأطلسي
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات اليوم، جزيرة غويانا في المحيط الأطلسي.
وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنه تم تسجيل الهزات على بُعد 485 كيلومترًا جنوب عاصمة غويانا جورج تاون، و112 كيلومترًا شرق مدينة بوا فيستا البرازيلية؛ مشيرًا إلى أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات.