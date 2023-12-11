"الحربش" يشيد بالطلاب المبتعثين في كلية لندن الجامعية

كشف عن رغبته زيادة عدد المقاعد الدراسية فيها للسعوديين

زار وكيل وزارة التعليم لشؤون البعثات، المشرف على الملحقيات الثقافية، الدكتور جاسر الحربش، كلية لندن الجامعية في المملكة المتحدة؛ بهدف التعرف على الفرص المتاحة في الجامعة للطلاب المبتعثين، ومناقشة سبل الشراكة بين الوزارة والجامعة، وتنسيق شؤون الطلبة السعوديين فيها.

ورحَّب المبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المكلف من قبل كلية لندن الجامعية بترتيب اللقاء، الطالب سليمان بن عبدالعزيز الشثري، بوكيل وزارة التعليم.

وبيَّن "الشثري" أن الزيارة اشتملت على الالتقاء بعميد كلية الصيدلة ورئيس مركز لندن للقيادة التعليمية، الدكتور تريفر ميل، بالإضافة إلى عدد من مدراء الأقسام في قسم العلاقات الدولية، كما قدم عدد منهم بعض العروض للتعريف بنوعية البرامج المقدمة من الجامعة لطلابها واستعراض الخدمات المساندة مثل المعامل التدريسية والبحثية والمختبرات الطبية، ومناقشة البرامج التأهيلية اللغوية وبرامج السنة التحضيرية التي تقدمها الجامعة.

وأوضح "الشثري" أنه تم تقديم عدد من العروض المميزة من قبل بعض الطلاب المبتعثين في الجامعة اشتملت على شرح مبسط عن التخصصات التي تم ابتعاثهم لها، وما تقدمه الجامعة من خدمات متعددة لاستمرار مسيرتهم التعليمية وتحقيق مرادهم، حيث نالت على استحسان وإعجاب الدكتور "الحربش".

وألقى الدكتور "الحربش" كلمة أعرب فيها عن سعادته بما شاهده من برامج وعروض متميزة عن الجامعة، مشيداً بالطلاب المبتعثين في الجامعة وما يحققونه من إنجازات متتالية.

وأكد "الحربش" على أهمية التدريب الميداني بعد التخرج في تطوير إمكانيات الطالب، بالإضافة إلى وضع الطالب في بيئة عمل حقيقية تساعده على التعرف على الكثير من الأمور التي درسها وتعلمها واكتساب العديد من المهارات الأخرى.

وبيَّن "الحربش" أهمية قيام الجامعات بالتنسيق مع جهات العمل لإتاحة الفرصة الممكنة للطلاب للتدريب حسب الضوابط والتعليمات الخاصة بالتدريب والابتعاث في الوزارة.

وكشف "الحربش" عن رغبته في زيادة عدد المقاعد الدراسية للطلاب السعوديين في كلية لندن الجامعية؛ لأنها تعد من الجامعات المتقدمة عالمياً في العديد من المجالات البحثية والتخصصات العلمية.

وأجاب "الحربش" على عدد من استفسارات وأسئلة الطلاب والطالبات الرامية إلى تطوير برنامج الابتعاث ورفع مستوى الخدمات وتحقيق الإفادة القصوى من المخرجات في الجامعة.

يذكر أنه رافق وكيل الوزارة في زيارته عدد من مسؤولي ورؤساء الأقسام الإدارية في الملحقية الثقافية في بريطانيا.