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بالفيديو .. مقاتلات التحالف تنفذ ضربات ناجحة وتدمر عربات وكهفًا ومجاميع حوثية

استهدفت مواقع عدة يتمركز فيها حوثيون إرهابيون

نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضربات عسكرية ناجحة وبدقة عالية، استهدفت مواقع تجمعات لميليشيات الحوثي الإرهابية في صعدة.

واستهدفت الضربات مواقع عدة يتمركز فيها حوثيون إرهابيون، وتمثلت في عربات نقل للإرهابيين ومجاميع منهم، وأحد الكهوف التي يتمركزون داخلها في محافظة صعدة، معقل زعيم الميليشيات الإرهابية.

وكشف مقطع فيديو عن تفاصيل تلك الضربات العسكرية الناجحة وبين مدى دقتها.

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بالفيديو .. مقاتلات التحالف تنفذ ضربات ناجحة وتدمر عربات وكهفًا ومجاميع حوثية
سبق

نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضربات عسكرية ناجحة وبدقة عالية، استهدفت مواقع تجمعات لميليشيات الحوثي الإرهابية في صعدة.

واستهدفت الضربات مواقع عدة يتمركز فيها حوثيون إرهابيون، وتمثلت في عربات نقل للإرهابيين ومجاميع منهم، وأحد الكهوف التي يتمركزون داخلها في محافظة صعدة، معقل زعيم الميليشيات الإرهابية.

وكشف مقطع فيديو عن تفاصيل تلك الضربات العسكرية الناجحة وبين مدى دقتها.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
10:12 PM

بالفيديو .. مقاتلات التحالف تنفذ ضربات ناجحة وتدمر عربات وكهفًا ومجاميع حوثية

استهدفت مواقع عدة يتمركز فيها حوثيون إرهابيون

A A A
محمد المواسي - الرياض
4
4,358

نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضربات عسكرية ناجحة وبدقة عالية، استهدفت مواقع تجمعات لميليشيات الحوثي الإرهابية في صعدة.

واستهدفت الضربات مواقع عدة يتمركز فيها حوثيون إرهابيون، وتمثلت في عربات نقل للإرهابيين ومجاميع منهم، وأحد الكهوف التي يتمركزون داخلها في محافظة صعدة، معقل زعيم الميليشيات الإرهابية.

وكشف مقطع فيديو عن تفاصيل تلك الضربات العسكرية الناجحة وبين مدى دقتها.

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