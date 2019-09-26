واستهدفت الضربات مواقع عدة يتمركز فيها حوثيون إرهابيون، وتمثلت في عربات نقل للإرهابيين ومجاميع منهم، وأحد الكهوف التي يتمركزون داخلها في محافظة صعدة، معقل زعيم الميليشيات الإرهابية.

نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضربات عسكرية ناجحة وبدقة عالية، استهدفت مواقع تجمعات لميليشيات الحوثي الإرهابية في صعدة.

بالفيديو .. مقاتلات التحالف تنفذ ضربات ناجحة وتدمر عربات وكهفًا ومجاميع حوثية محمد المواسي سبق 2019-09-26 نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضربات عسكرية ناجحة وبدقة عالية، استهدفت مواقع تجمعات لميليشيات الحوثي الإرهابية في صعدة. واستهدفت الضربات مواقع عدة يتمركز فيها حوثيون إرهابيون، وتمثلت في عربات نقل للإرهابيين ومجاميع منهم، وأحد الكهوف التي يتمركزون داخلها في محافظة صعدة، معقل زعيم الميليشيات الإرهابية. وكشف مقطع فيديو عن تفاصيل تلك الضربات العسكرية الناجحة وبين مدى دقتها.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 10:12 PM

بالفيديو .. مقاتلات التحالف تنفذ ضربات ناجحة وتدمر عربات وكهفًا ومجاميع حوثية استهدفت مواقع عدة يتمركز فيها حوثيون إرهابيون





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نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضربات عسكرية ناجحة وبدقة عالية، استهدفت مواقع تجمعات لميليشيات الحوثي الإرهابية في صعدة.

واستهدفت الضربات مواقع عدة يتمركز فيها حوثيون إرهابيون، وتمثلت في عربات نقل للإرهابيين ومجاميع منهم، وأحد الكهوف التي يتمركزون داخلها في محافظة صعدة، معقل زعيم الميليشيات الإرهابية.

وكشف مقطع فيديو عن تفاصيل تلك الضربات العسكرية الناجحة وبين مدى دقتها.