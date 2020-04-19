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"أخوكم توفيق الربيعة"..رسالة مسجلة من وزير الصحة للعاملين بالقطاع عبر"959"

ثمّن جهودهم في حماية البلاد من فيروس كورونا: "لكم مني كل الشكر والتقدير والامتنان"

أجرى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ اتصالاً هاتفياً مسجلاً للعاملين في القطاع الصحي، مقدماً لهم الشكر والتقدير والامتنان على جهودهم الرائعة والجبارة في حماية بلدنا من فيروس كورونا.

وقال الدكتور الربيعة خلال اتصاله الهاتفي المسجّل عبر "959": الإخوة والأخوات العاملون في القطاع الصحي "السلام عليكم أنا أخوكم توفيق الربيعة؛ أتقدم لكم بالشكر والتقدير والامتنان على جهودكم الرائعة والجبارة في حماية بلدنا من فيروس كورونا، فلكم مني كل الشكر والتقدير والامتنان".. والسلام عليكم.

فيروس كورونا الجديد توفيق الربيعة

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"أخوكم توفيق الربيعة"..رسالة مسجلة من وزير الصحة للعاملين بالقطاع عبر"959"
سبق

أجرى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ اتصالاً هاتفياً مسجلاً للعاملين في القطاع الصحي، مقدماً لهم الشكر والتقدير والامتنان على جهودهم الرائعة والجبارة في حماية بلدنا من فيروس كورونا.

وقال الدكتور الربيعة خلال اتصاله الهاتفي المسجّل عبر "959": الإخوة والأخوات العاملون في القطاع الصحي "السلام عليكم أنا أخوكم توفيق الربيعة؛ أتقدم لكم بالشكر والتقدير والامتنان على جهودكم الرائعة والجبارة في حماية بلدنا من فيروس كورونا، فلكم مني كل الشكر والتقدير والامتنان".. والسلام عليكم.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:16 AM

"أخوكم توفيق الربيعة"..رسالة مسجلة من وزير الصحة للعاملين بالقطاع عبر"959"

ثمّن جهودهم في حماية البلاد من فيروس كورونا: "لكم مني كل الشكر والتقدير والامتنان"

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ماجد الرفاعي - ينبع
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أجرى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ اتصالاً هاتفياً مسجلاً للعاملين في القطاع الصحي، مقدماً لهم الشكر والتقدير والامتنان على جهودهم الرائعة والجبارة في حماية بلدنا من فيروس كورونا.

وقال الدكتور الربيعة خلال اتصاله الهاتفي المسجّل عبر "959": الإخوة والأخوات العاملون في القطاع الصحي "السلام عليكم أنا أخوكم توفيق الربيعة؛ أتقدم لكم بالشكر والتقدير والامتنان على جهودكم الرائعة والجبارة في حماية بلدنا من فيروس كورونا، فلكم مني كل الشكر والتقدير والامتنان".. والسلام عليكم.

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