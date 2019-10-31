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"العواد" يزور سجن المباحث العامة بالحائر ويطمئن على تمتع نزلائه بكل حقوقهم

اطمأن على الالتزام بمعايير الحقوق التي كفلتها الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية

وقف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد على الخدمات التي تقدم لنزلاء سجن المباحث العامة بالحائر، واطمأنّ على تمتعهم بجميع حقوقهم خلال لقائه بهم، ومدى التزام السجن بمعايير حقوق السجناء التي كفلتها الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية التي انضمّت إليها المملكة.

وتجوّل الدكتور "العواد" خلال زيارته في أرجاء السجن والمكاتب الحكومية وغير الحكومية التي تتابع أوضاع النزلاء، كما اطلع على البيت العائلي الذي يجمع النزلاء بعائلاتهم ولمّ شملهم، وزار المستشفى وأجنحته.

عقب ذلك زار مركز محمد بن نايف للمناصحة، واطلع على ما يقدّم من خدمات وبرامج ومبادرات للنزلاء، وتجول في أجنحة المركز.

هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد الحائر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد" يزور سجن المباحث العامة بالحائر ويطمئن على تمتع نزلائه بكل حقوقهم
سبق

وقف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد على الخدمات التي تقدم لنزلاء سجن المباحث العامة بالحائر، واطمأنّ على تمتعهم بجميع حقوقهم خلال لقائه بهم، ومدى التزام السجن بمعايير حقوق السجناء التي كفلتها الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية التي انضمّت إليها المملكة.

وتجوّل الدكتور "العواد" خلال زيارته في أرجاء السجن والمكاتب الحكومية وغير الحكومية التي تتابع أوضاع النزلاء، كما اطلع على البيت العائلي الذي يجمع النزلاء بعائلاتهم ولمّ شملهم، وزار المستشفى وأجنحته.

عقب ذلك زار مركز محمد بن نايف للمناصحة، واطلع على ما يقدّم من خدمات وبرامج ومبادرات للنزلاء، وتجول في أجنحة المركز.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
02:47 PM

"العواد" يزور سجن المباحث العامة بالحائر ويطمئن على تمتع نزلائه بكل حقوقهم

اطمأن على الالتزام بمعايير الحقوق التي كفلتها الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد على الخدمات التي تقدم لنزلاء سجن المباحث العامة بالحائر، واطمأنّ على تمتعهم بجميع حقوقهم خلال لقائه بهم، ومدى التزام السجن بمعايير حقوق السجناء التي كفلتها الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية التي انضمّت إليها المملكة.

وتجوّل الدكتور "العواد" خلال زيارته في أرجاء السجن والمكاتب الحكومية وغير الحكومية التي تتابع أوضاع النزلاء، كما اطلع على البيت العائلي الذي يجمع النزلاء بعائلاتهم ولمّ شملهم، وزار المستشفى وأجنحته.

عقب ذلك زار مركز محمد بن نايف للمناصحة، واطلع على ما يقدّم من خدمات وبرامج ومبادرات للنزلاء، وتجول في أجنحة المركز.

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