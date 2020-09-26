وزير الدولة للشؤون الخارجية يتلقى اتصالاً من وزير خارجية تايلند

"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الدومنيكان العلاقات بين البلدين

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية مملكة تايلند دون برمادن ويناي.

وشهد الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى "الجبير"، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية جمهورية الدومنيكان روبيرتو خيل.

وتضمّن الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.