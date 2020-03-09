مغردون عن تعليق الدراسة: قرار حكيم يبين حرص الدولة على المواطنين والمقيمين

دعوا لعدم ترويج الإشاعات وأشادوا بالإجراءات الاحترازية

‏ثمن المواطنون والمواطنات قرار تعليق الدراسة الذي اتخذته وزارة التعليم، حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والكادر التعليمي، وعبروا عن سعادتهم لحرص المملكة على صحة أبنائها عبر هاشتاق # تعليق_الدراسة.

وقال محمد الحسن: "قرار سليم يبين حرص حكومتنا على صحة أبنائها، نثمن لهم هذا القرار والقرارات الأخرى التي تبين مدى اهتمام السعودية بالمواطنين والمقيمين، إجراءات صحية مُكثفة".

وكتبت سعاد: "قرار التعليق جاء للحرص على صحة أبنائنا وبناتنا فهذا يدل على شفافية الحكومة وحرصها على عدم تفشي المرض، نحن ولله الحمد ما زلنا من الدول القليلة التي وصل لها المرض، وللأسف نتيجة إهمال المواطنين وليس تقصيراً من الحكومة".

فيما غرد عبدالرحمن: "جميع القرارات التي أصدرتها الحكومة بخصوص تعليق الدراسة والسفر كلها تصب في مصلحتنا، وهذا يدل على حرص المملكة على المواطنين والمقيمين، الحمد لله نحن في دولة تحترم شعبها وتقدم معلومات دقيقة وشفافة، ولا تخشى شيئاً، هناك دول الإصابات بالمئات وما زالت تنكر".

وكتبت منى العنزي: "لا داعي للقلق هذا قرار احترازي فقط، ليس دليلاً على تفشي المرض، أرجوكم أوقفوا الشائعات بلدنا تصرح بكل شفافية، وسلامة المواطن والمقيم بالدرجة الأولى".