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وزير الشؤون البلدية البريطاني يزور المركز الثقافي الإسلامي في لندن ويثني على دوره المهم

خدمات المركز الاجتماعية تقدم إلى قطاع كبير من الأسر المسلمة الفقيرة

تقدم وزير الشؤون البلدية والإسكان البريطاني، السيد روبرت جنريك، أمس بالشكر لمجلس أمناء المركز الثقافي الإسلامي في لندن سفراء الدول الإسلامية ولمدير المركز الدكتور أحمد الدبيان، وذلك على جهود المركز الرائدة ودوره القيادي الملموس للجالية الإسلامية في بريطانيا، وخصوصا أثناء فترة جائحة كورونا.

وقد قام الوزير بجولة في المركز الثقافي الإسلامي، ونقل تهنئته ورئيس الوزراء البريطلني للجاليات الإسلامية بعيد الأضحى المبارك 1441. كما استشهد بمواصلة المركز لخدماته التعليمية على شبكة الإنترنت لما يزيد على 500 طالب ودارس، وبامتداد خدمات المركز الاجتماعية إلى قطاع كبير من الأسر الفقيرة في لندن عبر تقديم الطعام والوجبات والمساعدة للمحتاجين.

وفي اجتماعه مع مدير المركز استعرض الدكتور الدبيان علاقات المركز مع المجتمع المدني البريطاني والجاليات المحلية، ودور مجلس الأمناء في تعزيز التواصل مع المجتمعات والأقليات ودعم الحوار، وأبدى الوزير رغبته في توسيع مجالات التعاون مع المركز لمواجهة عدد من التحديات القائمة في مجال التعليم والحياة الاجتماعية والشباب وقضايا الهوية وأمن المجتمع... وختم زيارته بتقديم الشكر الجزيل لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الأمناء ولمدير المركز ومنسوبي المركز جميعا.

يذكر أن المركز الثقافي الإسلامي بلندن أحد أقدم المراكز الثقافية الإسلامية في أوروبا، وقد اعتبر إحدى صروح الجالية البريطانية التي يفد لها الشخصيات المختلفة لمخاطبة الجالية المسلمة البريطانية من مختلف أعراقها. ويرأس مجلس أمنائه عميد السلك الدبلوماسي السفير خالد الدويسان سفير دولة الكويت، ونائبه السفير عبد العزيز الهنائي سفير سلطنة عمان وأمينه المالي الأمير خالد بن بندر سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن ومديره العام الدكتور أحمد بن محمد الدبيان، الذي يعتبر من أبرز الشخصيات الفكرية والاسلامية والعربية والسعودية في بريطانيا وأوروبا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الشؤون البلدية البريطاني يزور المركز الثقافي الإسلامي في لندن ويثني على دوره المهم
سبق

تقدم وزير الشؤون البلدية والإسكان البريطاني، السيد روبرت جنريك، أمس بالشكر لمجلس أمناء المركز الثقافي الإسلامي في لندن سفراء الدول الإسلامية ولمدير المركز الدكتور أحمد الدبيان، وذلك على جهود المركز الرائدة ودوره القيادي الملموس للجالية الإسلامية في بريطانيا، وخصوصا أثناء فترة جائحة كورونا.

وقد قام الوزير بجولة في المركز الثقافي الإسلامي، ونقل تهنئته ورئيس الوزراء البريطلني للجاليات الإسلامية بعيد الأضحى المبارك 1441. كما استشهد بمواصلة المركز لخدماته التعليمية على شبكة الإنترنت لما يزيد على 500 طالب ودارس، وبامتداد خدمات المركز الاجتماعية إلى قطاع كبير من الأسر الفقيرة في لندن عبر تقديم الطعام والوجبات والمساعدة للمحتاجين.

وفي اجتماعه مع مدير المركز استعرض الدكتور الدبيان علاقات المركز مع المجتمع المدني البريطاني والجاليات المحلية، ودور مجلس الأمناء في تعزيز التواصل مع المجتمعات والأقليات ودعم الحوار، وأبدى الوزير رغبته في توسيع مجالات التعاون مع المركز لمواجهة عدد من التحديات القائمة في مجال التعليم والحياة الاجتماعية والشباب وقضايا الهوية وأمن المجتمع... وختم زيارته بتقديم الشكر الجزيل لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الأمناء ولمدير المركز ومنسوبي المركز جميعا.

يذكر أن المركز الثقافي الإسلامي بلندن أحد أقدم المراكز الثقافية الإسلامية في أوروبا، وقد اعتبر إحدى صروح الجالية البريطانية التي يفد لها الشخصيات المختلفة لمخاطبة الجالية المسلمة البريطانية من مختلف أعراقها. ويرأس مجلس أمنائه عميد السلك الدبلوماسي السفير خالد الدويسان سفير دولة الكويت، ونائبه السفير عبد العزيز الهنائي سفير سلطنة عمان وأمينه المالي الأمير خالد بن بندر سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن ومديره العام الدكتور أحمد بن محمد الدبيان، الذي يعتبر من أبرز الشخصيات الفكرية والاسلامية والعربية والسعودية في بريطانيا وأوروبا.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
04:45 PM

وزير الشؤون البلدية البريطاني يزور المركز الثقافي الإسلامي في لندن ويثني على دوره المهم

خدمات المركز الاجتماعية تقدم إلى قطاع كبير من الأسر المسلمة الفقيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقدم وزير الشؤون البلدية والإسكان البريطاني، السيد روبرت جنريك، أمس بالشكر لمجلس أمناء المركز الثقافي الإسلامي في لندن سفراء الدول الإسلامية ولمدير المركز الدكتور أحمد الدبيان، وذلك على جهود المركز الرائدة ودوره القيادي الملموس للجالية الإسلامية في بريطانيا، وخصوصا أثناء فترة جائحة كورونا.

وقد قام الوزير بجولة في المركز الثقافي الإسلامي، ونقل تهنئته ورئيس الوزراء البريطلني للجاليات الإسلامية بعيد الأضحى المبارك 1441. كما استشهد بمواصلة المركز لخدماته التعليمية على شبكة الإنترنت لما يزيد على 500 طالب ودارس، وبامتداد خدمات المركز الاجتماعية إلى قطاع كبير من الأسر الفقيرة في لندن عبر تقديم الطعام والوجبات والمساعدة للمحتاجين.

وفي اجتماعه مع مدير المركز استعرض الدكتور الدبيان علاقات المركز مع المجتمع المدني البريطاني والجاليات المحلية، ودور مجلس الأمناء في تعزيز التواصل مع المجتمعات والأقليات ودعم الحوار، وأبدى الوزير رغبته في توسيع مجالات التعاون مع المركز لمواجهة عدد من التحديات القائمة في مجال التعليم والحياة الاجتماعية والشباب وقضايا الهوية وأمن المجتمع... وختم زيارته بتقديم الشكر الجزيل لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الأمناء ولمدير المركز ومنسوبي المركز جميعا.

يذكر أن المركز الثقافي الإسلامي بلندن أحد أقدم المراكز الثقافية الإسلامية في أوروبا، وقد اعتبر إحدى صروح الجالية البريطانية التي يفد لها الشخصيات المختلفة لمخاطبة الجالية المسلمة البريطانية من مختلف أعراقها. ويرأس مجلس أمنائه عميد السلك الدبلوماسي السفير خالد الدويسان سفير دولة الكويت، ونائبه السفير عبد العزيز الهنائي سفير سلطنة عمان وأمينه المالي الأمير خالد بن بندر سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن ومديره العام الدكتور أحمد بن محمد الدبيان، الذي يعتبر من أبرز الشخصيات الفكرية والاسلامية والعربية والسعودية في بريطانيا وأوروبا.

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