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العراق.. كربلاء تسجل الإصابة الثالثة بفيروس كورونا

موظف بأحد المراكز الطبية اختلط بمريضة توفيت قبل يومين

أعلنت دائرة الصحة في محافظة كربلاء وسط العراق، الاثنين، تسجيل إصابة ثالثة بفيروس "كورونا" المستجد.

وكشف مصدر أن المصاب هو أحد موظفي الخدمة في مركز الزهراء للأمراض الباطنية بمدينة الحسين الطبية، "انتقلت العدوى إليه من المرأة التي توفيت قبل يومين في المكان ذاته".

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، أوضحت دائرة الصحة أن المصاب وذويه تحت المراقبة الطبية.

وكان العراق قد سجل وفاة 6 أشخاص، وإصابة 65 آخرين بفيروس "كورونا".

واتخذت السلطات العراقية عددًا من الإجراءات في سبيل وقف تفشي الفيروس؛ حيث قررت خلية الأزمة تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء الأمنية منها والصحية، إلى يوم 15 مارس، وفي المؤسسات التعليمية والتربوية إلى يوم 21 مارس.

الصحة محافظة كربلاء فيروس كورونا الجديد

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العراق.. كربلاء تسجل الإصابة الثالثة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت دائرة الصحة في محافظة كربلاء وسط العراق، الاثنين، تسجيل إصابة ثالثة بفيروس "كورونا" المستجد.

وكشف مصدر أن المصاب هو أحد موظفي الخدمة في مركز الزهراء للأمراض الباطنية بمدينة الحسين الطبية، "انتقلت العدوى إليه من المرأة التي توفيت قبل يومين في المكان ذاته".

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، أوضحت دائرة الصحة أن المصاب وذويه تحت المراقبة الطبية.

وكان العراق قد سجل وفاة 6 أشخاص، وإصابة 65 آخرين بفيروس "كورونا".

واتخذت السلطات العراقية عددًا من الإجراءات في سبيل وقف تفشي الفيروس؛ حيث قررت خلية الأزمة تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء الأمنية منها والصحية، إلى يوم 15 مارس، وفي المؤسسات التعليمية والتربوية إلى يوم 21 مارس.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
02:25 PM

العراق.. كربلاء تسجل الإصابة الثالثة بفيروس كورونا

موظف بأحد المراكز الطبية اختلط بمريضة توفيت قبل يومين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت دائرة الصحة في محافظة كربلاء وسط العراق، الاثنين، تسجيل إصابة ثالثة بفيروس "كورونا" المستجد.

وكشف مصدر أن المصاب هو أحد موظفي الخدمة في مركز الزهراء للأمراض الباطنية بمدينة الحسين الطبية، "انتقلت العدوى إليه من المرأة التي توفيت قبل يومين في المكان ذاته".

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، أوضحت دائرة الصحة أن المصاب وذويه تحت المراقبة الطبية.

وكان العراق قد سجل وفاة 6 أشخاص، وإصابة 65 آخرين بفيروس "كورونا".

واتخذت السلطات العراقية عددًا من الإجراءات في سبيل وقف تفشي الفيروس؛ حيث قررت خلية الأزمة تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء الأمنية منها والصحية، إلى يوم 15 مارس، وفي المؤسسات التعليمية والتربوية إلى يوم 21 مارس.

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