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في استفتاء آسيوي عن تاريخ نهائيات كأس العالم: هدف العويران الأجمل

فاز هدف النجم السعودي سعيد العويران في نهائيات كأس العالم 1994 باستفتاء أجمل هدف آسيوي في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وجاء فوز العويران في الاستفتاء الذي أُقيم على مدار ثلاثة أسابيع، وسط منافسة بين 20 هدفًا تنافست في المرحلة الأولى لتحديد أجمل 10 أهداف، قبل أن تشارك الجماهير بالمرحلة النهائية في التصويت للهدف الأجمل برأيها.

وجاء فوز هدف العويران في الاستفتاء عن جدارة بعدما اختير ضمن أجمل الأهداف على الإطلاق في تاريخ نهائيات كأس العالم.

يُشار إلى أن المحلل الرياضي العالمي جون هيلم كان قد اعتبر أن هدف سعيد العويران يعتبر برأيه أجمل الأهداف على الإطلاق في تاريخ كأس العالم.

وكان المنتخب السعودي قد خسر المباراة الأولى خلال نهائيات كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة أمام هولندا 1-2، ثم فاز على المغرب 2-1، ودخل المباراة الأخيرة أمام بلجيكا وهو بحاجة لتحقيق الفوز من أجل بلوغ دور الـ16 خلال مشاركته الأولى في البطولة.

وسجّل العويران اسمه بقوة في سجلات البطولة بعدما تجاوز أكثر من لاعب بلجيكي قبل أن يسجل أحد أروع الأهداف في تاريخ كأس العالم.

سعيد العويران

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في استفتاء آسيوي عن تاريخ نهائيات كأس العالم: هدف العويران الأجمل
سبق

فاز هدف النجم السعودي سعيد العويران في نهائيات كأس العالم 1994 باستفتاء أجمل هدف آسيوي في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وجاء فوز العويران في الاستفتاء الذي أُقيم على مدار ثلاثة أسابيع، وسط منافسة بين 20 هدفًا تنافست في المرحلة الأولى لتحديد أجمل 10 أهداف، قبل أن تشارك الجماهير بالمرحلة النهائية في التصويت للهدف الأجمل برأيها.

وجاء فوز هدف العويران في الاستفتاء عن جدارة بعدما اختير ضمن أجمل الأهداف على الإطلاق في تاريخ نهائيات كأس العالم.

يُشار إلى أن المحلل الرياضي العالمي جون هيلم كان قد اعتبر أن هدف سعيد العويران يعتبر برأيه أجمل الأهداف على الإطلاق في تاريخ كأس العالم.

وكان المنتخب السعودي قد خسر المباراة الأولى خلال نهائيات كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة أمام هولندا 1-2، ثم فاز على المغرب 2-1، ودخل المباراة الأخيرة أمام بلجيكا وهو بحاجة لتحقيق الفوز من أجل بلوغ دور الـ16 خلال مشاركته الأولى في البطولة.

وسجّل العويران اسمه بقوة في سجلات البطولة بعدما تجاوز أكثر من لاعب بلجيكي قبل أن يسجل أحد أروع الأهداف في تاريخ كأس العالم.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
08:58 PM

في استفتاء آسيوي عن تاريخ نهائيات كأس العالم: هدف العويران الأجمل

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محمود الحمد - الرياض
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2,567

فاز هدف النجم السعودي سعيد العويران في نهائيات كأس العالم 1994 باستفتاء أجمل هدف آسيوي في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وجاء فوز العويران في الاستفتاء الذي أُقيم على مدار ثلاثة أسابيع، وسط منافسة بين 20 هدفًا تنافست في المرحلة الأولى لتحديد أجمل 10 أهداف، قبل أن تشارك الجماهير بالمرحلة النهائية في التصويت للهدف الأجمل برأيها.

وجاء فوز هدف العويران في الاستفتاء عن جدارة بعدما اختير ضمن أجمل الأهداف على الإطلاق في تاريخ نهائيات كأس العالم.

يُشار إلى أن المحلل الرياضي العالمي جون هيلم كان قد اعتبر أن هدف سعيد العويران يعتبر برأيه أجمل الأهداف على الإطلاق في تاريخ كأس العالم.

وكان المنتخب السعودي قد خسر المباراة الأولى خلال نهائيات كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة أمام هولندا 1-2، ثم فاز على المغرب 2-1، ودخل المباراة الأخيرة أمام بلجيكا وهو بحاجة لتحقيق الفوز من أجل بلوغ دور الـ16 خلال مشاركته الأولى في البطولة.

وسجّل العويران اسمه بقوة في سجلات البطولة بعدما تجاوز أكثر من لاعب بلجيكي قبل أن يسجل أحد أروع الأهداف في تاريخ كأس العالم.

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