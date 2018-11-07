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الأمطار تواعد مناطق المملكة.. 9 تنبيهات متقدمة والرياض حاضرة

الأرصاد: تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً وتكون غزيرة يصاحبها البرد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تسعة تنبيهات متقدمة شملت مناطق: (عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، والقصيم، والرياض، والجوف، والمنطقة الشرقية) من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى العاشرة مساء.

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الأمطار تواعد مناطق المملكة.. 9 تنبيهات متقدمة والرياض حاضرة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تسعة تنبيهات متقدمة شملت مناطق: (عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، والقصيم، والرياض، والجوف، والمنطقة الشرقية) من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى العاشرة مساء.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
10:12 AM

الأمطار تواعد مناطق المملكة.. 9 تنبيهات متقدمة والرياض حاضرة

الأرصاد: تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً وتكون غزيرة يصاحبها البرد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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55,775

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تسعة تنبيهات متقدمة شملت مناطق: (عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، والقصيم، والرياض، والجوف، والمنطقة الشرقية) من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى العاشرة مساء.

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