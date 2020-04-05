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البحث عن "الأجسام المضادة".. أمريكا تحلل عينات 3 فئات لمعرفة سلوك "كورونا"

ربع مصابي العالم من سكان الولايات المتحدة والنتائج تسمح للعلماء بتحديد كيفية التعامل

بدأ المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إجراء تحاليل على عينات من الدم للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا، ومدى المناعة ضد هذا الفيروس لدى مختلف الفئات.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن المركز سيقوم بتحليل عينات لثلاث فئات من الناس، الفئة الأولى تضم الأشخاص الذين يعيشون وسط بؤر تفشي الفيروس وأصيبوا به، والفئة الثانية هم الأشخاص الذين أصيبوا وتعافوا، والثالثة للأشخاص الذين أصيبوا دون أن تظهر عليهم أعراض الإصابة.

ووفق "الألمانية"، أوضحت الصحيفة أن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد عدد المصابين وكذلك الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بالفيروس، وما إذا كانوا محميين من الإصابة به مرة ثانية.

وقالت الصحيفة: إن نتائج هذه التحاليل من شأنها أن تسمح للعلماء بمعرفة سلوك فيروس كورونا لتحديد كيفية التعامل معه فيما بعد.

يشار إلى أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ربع إجمالي الإصابات في العالم؛ حيث تجاوز 300 ألف إصابة.

فيروس كورونا الجديد

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البحث عن "الأجسام المضادة".. أمريكا تحلل عينات 3 فئات لمعرفة سلوك "كورونا"
سبق

بدأ المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إجراء تحاليل على عينات من الدم للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا، ومدى المناعة ضد هذا الفيروس لدى مختلف الفئات.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن المركز سيقوم بتحليل عينات لثلاث فئات من الناس، الفئة الأولى تضم الأشخاص الذين يعيشون وسط بؤر تفشي الفيروس وأصيبوا به، والفئة الثانية هم الأشخاص الذين أصيبوا وتعافوا، والثالثة للأشخاص الذين أصيبوا دون أن تظهر عليهم أعراض الإصابة.

ووفق "الألمانية"، أوضحت الصحيفة أن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد عدد المصابين وكذلك الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بالفيروس، وما إذا كانوا محميين من الإصابة به مرة ثانية.

وقالت الصحيفة: إن نتائج هذه التحاليل من شأنها أن تسمح للعلماء بمعرفة سلوك فيروس كورونا لتحديد كيفية التعامل معه فيما بعد.

يشار إلى أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ربع إجمالي الإصابات في العالم؛ حيث تجاوز 300 ألف إصابة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
10:26 AM

البحث عن "الأجسام المضادة".. أمريكا تحلل عينات 3 فئات لمعرفة سلوك "كورونا"

ربع مصابي العالم من سكان الولايات المتحدة والنتائج تسمح للعلماء بتحديد كيفية التعامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إجراء تحاليل على عينات من الدم للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا، ومدى المناعة ضد هذا الفيروس لدى مختلف الفئات.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن المركز سيقوم بتحليل عينات لثلاث فئات من الناس، الفئة الأولى تضم الأشخاص الذين يعيشون وسط بؤر تفشي الفيروس وأصيبوا به، والفئة الثانية هم الأشخاص الذين أصيبوا وتعافوا، والثالثة للأشخاص الذين أصيبوا دون أن تظهر عليهم أعراض الإصابة.

ووفق "الألمانية"، أوضحت الصحيفة أن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد عدد المصابين وكذلك الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بالفيروس، وما إذا كانوا محميين من الإصابة به مرة ثانية.

وقالت الصحيفة: إن نتائج هذه التحاليل من شأنها أن تسمح للعلماء بمعرفة سلوك فيروس كورونا لتحديد كيفية التعامل معه فيما بعد.

يشار إلى أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ربع إجمالي الإصابات في العالم؛ حيث تجاوز 300 ألف إصابة.

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