محافظ الأفلاج يجري جولات ميدانية ويلتقي بالأهالي والمراجعين

ناقش عددًا من الموضوعات المختلفة في كل المجالات التنموية

أجرى محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، جولات ميدانية داخل مدينة ليلى، والتقى بعدد من الأهالي والمراجعين، وحضر البرامج المسائية التي تنفذها جمعيات القطاع الثالث.

وناقش "العلم" خلال لقائه بمديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز الحكومية، عددًا من الموضوعات المختلفة في كل المجالات التنموية، بما يحقق تطلعات الجميع من أبناء المحافظة.

كما أكد على متابعة كل ما يخدم المواطن والمقيم وبحث المتطلبات التنموية وطالب بتحقيقها ومواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها وتحقيق رؤية المملكة.

وكان الدكتور أحمد العلم قد باشر مطلع هذا الأسبوع مهام عمله محافظاً لمحافظة الأفلاج، واستقبل عددًا من الأهالي والمراجعين ورؤساء المراكز الحكومية ومسؤولي القطاع الثالث.