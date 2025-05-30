العمري: ارتفاع الطاقة الاستيعابية لفنادق جدة إلى 3 ملايين زائر شهريًّا

أشاد بدور المختصين في فرع هيئة السياحة بالمحافظة ودورهم الرقابي

كشف فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في جدة، عن ارتفاع الطاقة الاستيعابية لمنشآت الإيواء في المحافظة إلى ما يقارب ثلاثة ملايين نزيل في الشهر، نتيجة لزيادة الاستثمارات السياحية في القطاع الفندقي مؤخرًا.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبد الله العمري: إن إجمالي عدد مرافق الإيواء في جدة يبلغ حاليًّا 923 منشأة إيواء (122 فندقًا، 19 شققًا فندقية، 4 منتجعات، 767 وحدة سكنية مفروشة، 3 فلل فندقية، 8 نزل سياحية)، وبإجمالي 44207 غرف وأجنحة، وبطاقة استيعابية 99908 أسرّة تستوعب 99 ألف نزيل في وقت واحد.

وأضاف العمري أن عدد فنادق الخمسة نجوم في جدة وصل إلى 20 فندقًا، أما الفنادق المصنّفة بـ4 نجوم فهي 23 فندقًا، و42 فندقًا 3 نجوم، و26 فندقًا نجمتين، في حين بلغ عدد الفنادق الحاصلة على تصنيف درجة واحدة 11 فندقًا.

ولفت إلى أن فنادق جدة تستقبل وحدها حاليًّا 34.769 نزيلًا في الليلة وبإجمالي 1.043.070 نزيلًا في الشهر، مشيرًا إلى أن بقية مرافق الإيواء السياحي الأخرى تبلغ طاقتها الاستيعابية 65.112 نزيلًا في الليلة، وبإجمالي 1.953.260 نزيلًا في الشهر.

ونوه "العمري" إلى جهود المختصين في فرع جدة ودورهم الرقابي، ودور المستثمرين الفعّال في استمرار الاستثمار.

وبيّن أن المعدل السنوي المتوسط لنسب إشغال الفنادق في جدة 56%، وما يقارب 60% في بقية مرافق الإيواء للعام الماضي، مضيفًا أن هناك فرقًا ميدانية، بهدف المتابعة والتأكد من الخدمات المقدمة لنزلاء مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة، وفي نفس الوقت أهاب بالجميع تقييم وتقديم كل الملاحظات والاقتراحات عن أداء هذا القطاع من خلال التواصل مع رقم الهاتف السياحي المجاني 19988.