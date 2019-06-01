الشمال أعلى حرارة.. "الحربي" يكشف خريطة أمطار ما تبقى من رمضان والعيد

قال: تتجاوز الـ45 درجة وترتفع تدريجياً خلال شوال.. لا عواصف غبارية قوية

توقَّع خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، علي الحربي، أن تشهد مناطق المملكة عدا المصايف، ما تبقى من شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك، ارتفاعاً في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن مناطق الشمال الأكثر حرارة.

وتفصيلاً؛ قال "الحربي" لـ"سبق": "متوقع - بمشيئة الله - أن تكون الأجواء حارة على أغلب مناطق المملكة، عدا المصايف الجنوبية والغربية؛ ومؤشرات النماذج العددية تعطي نتائج بأن تتجاوز درجة الحرارة الـ ٤٠ درجة على أغلب المناطق، وذلك لما تبقى من شهر رمضان المبارك، وأيام عيد الفطر مع تناميها وارتفاعها تدريجياً خلال شهر شوال، تبعاً لنمط مناخي معتاد في مثل هذه الفترة".

وأضاف: متوقع أن تكون مناطق شمال شرق المملكة الأكثر حرارة بين المناطق، وقد تتجاوز ٤٥ درجة مئوية.

وأشار إلى أن المؤشرات العددية تعطي في نتائجها هبوب رياح معتدلة السرعة على أغلب مناطق المملكة، ولا يوجد مؤشرات في هبوب عواصف غبارية قوية خلال تلك الأيام وحتى مطلع شهر شوال، عدا نشاط محدود لرياح مغبرة لفترات الظهيرة على مناطق شمال شرق المملكة تمتد على أجزاء من الشرقية والوسطى في غالبها عواصف رملية متوسطة.

وختم بقوله: "لا زالت المؤشرات الإيجابية لوجود حالات عدم استقرار جوي ونشوء خلايا رعدية وسحب ممطرة تنشط معها تيارات هوائية هابطة نظراً للفوارق الحرارية الرأسية؛ وذلك خلال الأيام القادمة".

وأضاف: "تشمل هذه الأمطار المرتفعات الجبلية في الجنوبية الغربية والغربية وتمتد حتى مناطق تبوك وأجزاء من الأطراف الشمالية، وذلك نظراً لتمدد تيارات هوائية مدارية رطبة تتقدم - بأمر الله - عبر جنوب المملكة نحو المناطق المذكورة".

وأردف: تكون هناك بؤر غزارة وعلى وجه الخصوص لمرتفعات ومنحدرات جازان وعسير والباحة وصولاً للعاصمة المقدسة ومحيطها الشمالي والغربي، واحتمالية جريان السيول واردة؛ لذلك نلفت الانتباه بالابتعاد عن مجاري الأودية واتباع إرشادات الدفاع المدني في هذا الأمر".