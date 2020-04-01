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استشاري أمراض معدية: السعودية تسير بسرعة نحو التعافي من أزمة كورونا

"الزامل": النموذج الصيني في تجاوز الموقف هو الأقرب.. وهذا وقت زوال الفيروس

كشف أستاذ واستشاري الأمراض المعدية الدكتور فهد الزامل، عن أن السعودية تسير بسرعة نحو التعافي من أزمة كورونا؛ مستشهدًا في هذا الصدد بأرقام الإصابة بالفيروس والتي سجلت حتى الآن في المملكة.

وعن وضع المملكة في مؤشرات الإصابة عالميًّا، أوضح الدكتور "الزامل" لبرنامج ‏"معالي المواطن" على قناة mbc أمس، أن الرسم البياني لعدد الإصابات كان في تصاعد ببداية الأزمة، ونأمل بإذن الله خلال الأسابيع المقبلة أن ينخفض هذا المنحنى إلى الصفري، ويكون أفقيًّا لفترة من الزمن ثم بعد ذلك نبدأ بالنزول.

وأضاف "الزامل": أنا مطمئن، بدأنا في الاتجاه نحو الانحناء الأفقي، ولا أعتقد أن نصل قبل 4 أسابيع إلى النزول والانخفاض، وقد استقيت هذا الرقم مما حصل في الصين، التي وصلت إلى ذلك بعد 8 أسابيع من فرض الحجر الصحي والمنزلي الشديد دون تدرج.

وعن نهاية أزمة كورونا قال الاستشاري "الزامل": أتوقع أن يكون بحدود 8 أشهر، لا أعتقد أن يكون الخلاص من هذا الفيروس قريبًا، ويجب أن نستعد لفترة طويلة وقرارات قد تكون صعبة نوعًا ما؛ مشيرًا إلى أن الخلاص من هذه الجائحة العالمية يعتمد على وقت تصنيع تطعيم ولقاح ضد هذا الفيروس والذي ينتظره العالم.

الدكتور فهد الزامل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري أمراض معدية: السعودية تسير بسرعة نحو التعافي من أزمة كورونا
سبق

كشف أستاذ واستشاري الأمراض المعدية الدكتور فهد الزامل، عن أن السعودية تسير بسرعة نحو التعافي من أزمة كورونا؛ مستشهدًا في هذا الصدد بأرقام الإصابة بالفيروس والتي سجلت حتى الآن في المملكة.

وعن وضع المملكة في مؤشرات الإصابة عالميًّا، أوضح الدكتور "الزامل" لبرنامج ‏"معالي المواطن" على قناة mbc أمس، أن الرسم البياني لعدد الإصابات كان في تصاعد ببداية الأزمة، ونأمل بإذن الله خلال الأسابيع المقبلة أن ينخفض هذا المنحنى إلى الصفري، ويكون أفقيًّا لفترة من الزمن ثم بعد ذلك نبدأ بالنزول.

وأضاف "الزامل": أنا مطمئن، بدأنا في الاتجاه نحو الانحناء الأفقي، ولا أعتقد أن نصل قبل 4 أسابيع إلى النزول والانخفاض، وقد استقيت هذا الرقم مما حصل في الصين، التي وصلت إلى ذلك بعد 8 أسابيع من فرض الحجر الصحي والمنزلي الشديد دون تدرج.

وعن نهاية أزمة كورونا قال الاستشاري "الزامل": أتوقع أن يكون بحدود 8 أشهر، لا أعتقد أن يكون الخلاص من هذا الفيروس قريبًا، ويجب أن نستعد لفترة طويلة وقرارات قد تكون صعبة نوعًا ما؛ مشيرًا إلى أن الخلاص من هذه الجائحة العالمية يعتمد على وقت تصنيع تطعيم ولقاح ضد هذا الفيروس والذي ينتظره العالم.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
11:16 AM

استشاري أمراض معدية: السعودية تسير بسرعة نحو التعافي من أزمة كورونا

"الزامل": النموذج الصيني في تجاوز الموقف هو الأقرب.. وهذا وقت زوال الفيروس

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عبدالحكيم شار - الرياض
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كشف أستاذ واستشاري الأمراض المعدية الدكتور فهد الزامل، عن أن السعودية تسير بسرعة نحو التعافي من أزمة كورونا؛ مستشهدًا في هذا الصدد بأرقام الإصابة بالفيروس والتي سجلت حتى الآن في المملكة.

وعن وضع المملكة في مؤشرات الإصابة عالميًّا، أوضح الدكتور "الزامل" لبرنامج ‏"معالي المواطن" على قناة mbc أمس، أن الرسم البياني لعدد الإصابات كان في تصاعد ببداية الأزمة، ونأمل بإذن الله خلال الأسابيع المقبلة أن ينخفض هذا المنحنى إلى الصفري، ويكون أفقيًّا لفترة من الزمن ثم بعد ذلك نبدأ بالنزول.

وأضاف "الزامل": أنا مطمئن، بدأنا في الاتجاه نحو الانحناء الأفقي، ولا أعتقد أن نصل قبل 4 أسابيع إلى النزول والانخفاض، وقد استقيت هذا الرقم مما حصل في الصين، التي وصلت إلى ذلك بعد 8 أسابيع من فرض الحجر الصحي والمنزلي الشديد دون تدرج.

وعن نهاية أزمة كورونا قال الاستشاري "الزامل": أتوقع أن يكون بحدود 8 أشهر، لا أعتقد أن يكون الخلاص من هذا الفيروس قريبًا، ويجب أن نستعد لفترة طويلة وقرارات قد تكون صعبة نوعًا ما؛ مشيرًا إلى أن الخلاص من هذه الجائحة العالمية يعتمد على وقت تصنيع تطعيم ولقاح ضد هذا الفيروس والذي ينتظره العالم.

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