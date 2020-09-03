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صحيفة "برازيلية".. "فلامنغو" يرفض بيع "أرسكايتا" لـ"النصر"

رفضت إدارة نادي فلامنغو البرازيلي عرضاً مغرياً من نظيرتها في النصر السعودي للحصول على خدمات اللاعب جيورجيان دي أراسكايتا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء.

وبحسب ما نقلت شبكة ESPN فإن إدارة النصر عرضت نحو مليوني يورو للحصول لضم اللاعب (إعارة) لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء النهائي مقابل 13 مليون يورو.

وشارك اللاعب مع فلامنغو في كأس العالم للأندية النسخة الماضية التي شهدت تواجد الهلال.

إدارة نادي فلامنغو البرازيلي النصر السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة "برازيلية".. "فلامنغو" يرفض بيع "أرسكايتا" لـ"النصر"
سبق

رفضت إدارة نادي فلامنغو البرازيلي عرضاً مغرياً من نظيرتها في النصر السعودي للحصول على خدمات اللاعب جيورجيان دي أراسكايتا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء.

وبحسب ما نقلت شبكة ESPN فإن إدارة النصر عرضت نحو مليوني يورو للحصول لضم اللاعب (إعارة) لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء النهائي مقابل 13 مليون يورو.

وشارك اللاعب مع فلامنغو في كأس العالم للأندية النسخة الماضية التي شهدت تواجد الهلال.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
03:41 PM

صحيفة "برازيلية".. "فلامنغو" يرفض بيع "أرسكايتا" لـ"النصر"

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محمد السيّد - الرياض
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رفضت إدارة نادي فلامنغو البرازيلي عرضاً مغرياً من نظيرتها في النصر السعودي للحصول على خدمات اللاعب جيورجيان دي أراسكايتا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء.

وبحسب ما نقلت شبكة ESPN فإن إدارة النصر عرضت نحو مليوني يورو للحصول لضم اللاعب (إعارة) لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء النهائي مقابل 13 مليون يورو.

وشارك اللاعب مع فلامنغو في كأس العالم للأندية النسخة الماضية التي شهدت تواجد الهلال.

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