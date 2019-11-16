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"القحطاني" ينقل تعازي وزير الداخلية في وفاة العميد "الخليوي"

تعرَّض لحادث مروري أدخله في غيبوبة بمستشفى سكاكا

نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف المكلف، العميد فلاح بن محمد القحطاني، تعازي وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتعازي المدير العام للدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، لذوي وأقارب العميد متقاعد مبروك بن نومان الخليوي، أحد منسوبي مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، الذي وافته المنية اليوم متأثرًا بحادث مروري تعرَّض له.

وتقدَّم "القحطاني" جموع المصلين للصلاة على الفقيد، وكان يرافقه عدد من ضباط الدفاع المدني بالمنطقة. وقدم الجميع واجب التعزية لذوي "الخليوي"، ونقلوا تعازي قيادات القطاع.

يُذكر أن الفقيد كان قد تعرَّض لحادث مروري؛ أدخله في غيبوبة في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا حتى وافته المنية اليوم، ودُفن في مقبرة اللقائط بالمنطقة.

تعزية الجوف

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"القحطاني" ينقل تعازي وزير الداخلية في وفاة العميد "الخليوي"
سبق

نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف المكلف، العميد فلاح بن محمد القحطاني، تعازي وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتعازي المدير العام للدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، لذوي وأقارب العميد متقاعد مبروك بن نومان الخليوي، أحد منسوبي مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، الذي وافته المنية اليوم متأثرًا بحادث مروري تعرَّض له.

وتقدَّم "القحطاني" جموع المصلين للصلاة على الفقيد، وكان يرافقه عدد من ضباط الدفاع المدني بالمنطقة. وقدم الجميع واجب التعزية لذوي "الخليوي"، ونقلوا تعازي قيادات القطاع.

يُذكر أن الفقيد كان قد تعرَّض لحادث مروري؛ أدخله في غيبوبة في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا حتى وافته المنية اليوم، ودُفن في مقبرة اللقائط بالمنطقة.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
09:24 PM

"القحطاني" ينقل تعازي وزير الداخلية في وفاة العميد "الخليوي"

تعرَّض لحادث مروري أدخله في غيبوبة بمستشفى سكاكا

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فهد الغبيوي - الجوف
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نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف المكلف، العميد فلاح بن محمد القحطاني، تعازي وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتعازي المدير العام للدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، لذوي وأقارب العميد متقاعد مبروك بن نومان الخليوي، أحد منسوبي مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، الذي وافته المنية اليوم متأثرًا بحادث مروري تعرَّض له.

وتقدَّم "القحطاني" جموع المصلين للصلاة على الفقيد، وكان يرافقه عدد من ضباط الدفاع المدني بالمنطقة. وقدم الجميع واجب التعزية لذوي "الخليوي"، ونقلوا تعازي قيادات القطاع.

يُذكر أن الفقيد كان قد تعرَّض لحادث مروري؛ أدخله في غيبوبة في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا حتى وافته المنية اليوم، ودُفن في مقبرة اللقائط بالمنطقة.

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