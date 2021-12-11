النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أرخص" 10 مدن بالعالم.. منها 3 ممنوع للسعوديين السفر إليها

تضمنها تقرير الإيكونومست وتمّ تصنيفها على أساس "الأحداث العالمية المؤثرة"

أصدرت وحدة المعلومات الاقتصادية وهي الوحدة ضمن مجموعة "الإيكونوميست" الإنجليزية؛ وتتخصص في خدمات الاستشارات من خلال البحث والتحليل عن تكاليف المعيشة من المدن الرئيسة في العالم، تقريراً حول تكلفة المعيشة العالمية لعام 2021، حيث ضمّت قائمة بأرخص عشر مدن في العالم.

ويكشف المؤشر هذا العام اختيار 10 مدن من 173 مدينة في العالم تم تصنيفها على أساس "الأحداث العالمية المؤثرة" حيث تم إجراؤها هذا العام في سبتمبر - أكتوبر 2021، وتصدّرت المدن الأوروبية والآسيوية المتقدمة على المدن الأكثر تكلفة في العالم، بينما مدن أمريكا الشمالية والصين تصنف أسعارها المتوسطة والقليلة، وضمن هذه المدن 3 مدن ضمن الممنوعة على السعوديين السفر اليها، وهي "دمشق وطرابلس ولوزاكا".

وجاءت العاصمة السورية دمشق أرخص مدينة للعيش في العالم، ثم طرابلس العاصمة الليبية، وعاصمة أوزبكستان "طشقند"، تليها تونس العاصمة، ثم ألماتا في كازاخستان، تليها كراتشي في باكستان، ثم مدينة أحمد اباد في الهند، والجزائر العاصمة، ومدينة بوينس آيريس عاصمة الارجنتين، وأخيراً مدينة لوزاكا عاصمة زامبيا.

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

اعلان
"أرخص" 10 مدن بالعالم.. منها 3 ممنوع للسعوديين السفر إليها
سبق

أصدرت وحدة المعلومات الاقتصادية وهي الوحدة ضمن مجموعة "الإيكونوميست" الإنجليزية؛ وتتخصص في خدمات الاستشارات من خلال البحث والتحليل عن تكاليف المعيشة من المدن الرئيسة في العالم، تقريراً حول تكلفة المعيشة العالمية لعام 2021، حيث ضمّت قائمة بأرخص عشر مدن في العالم.

ويكشف المؤشر هذا العام اختيار 10 مدن من 173 مدينة في العالم تم تصنيفها على أساس "الأحداث العالمية المؤثرة" حيث تم إجراؤها هذا العام في سبتمبر - أكتوبر 2021، وتصدّرت المدن الأوروبية والآسيوية المتقدمة على المدن الأكثر تكلفة في العالم، بينما مدن أمريكا الشمالية والصين تصنف أسعارها المتوسطة والقليلة، وضمن هذه المدن 3 مدن ضمن الممنوعة على السعوديين السفر اليها، وهي "دمشق وطرابلس ولوزاكا".

وجاءت العاصمة السورية دمشق أرخص مدينة للعيش في العالم، ثم طرابلس العاصمة الليبية، وعاصمة أوزبكستان "طشقند"، تليها تونس العاصمة، ثم ألماتا في كازاخستان، تليها كراتشي في باكستان، ثم مدينة أحمد اباد في الهند، والجزائر العاصمة، ومدينة بوينس آيريس عاصمة الارجنتين، وأخيراً مدينة لوزاكا عاصمة زامبيا.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
12:16 PM

"أرخص" 10 مدن بالعالم.. منها 3 ممنوع للسعوديين السفر إليها

تضمنها تقرير الإيكونومست وتمّ تصنيفها على أساس "الأحداث العالمية المؤثرة"

A A A
خالد خليل - الرياض
3
15,182

أصدرت وحدة المعلومات الاقتصادية وهي الوحدة ضمن مجموعة "الإيكونوميست" الإنجليزية؛ وتتخصص في خدمات الاستشارات من خلال البحث والتحليل عن تكاليف المعيشة من المدن الرئيسة في العالم، تقريراً حول تكلفة المعيشة العالمية لعام 2021، حيث ضمّت قائمة بأرخص عشر مدن في العالم.

ويكشف المؤشر هذا العام اختيار 10 مدن من 173 مدينة في العالم تم تصنيفها على أساس "الأحداث العالمية المؤثرة" حيث تم إجراؤها هذا العام في سبتمبر - أكتوبر 2021، وتصدّرت المدن الأوروبية والآسيوية المتقدمة على المدن الأكثر تكلفة في العالم، بينما مدن أمريكا الشمالية والصين تصنف أسعارها المتوسطة والقليلة، وضمن هذه المدن 3 مدن ضمن الممنوعة على السعوديين السفر اليها، وهي "دمشق وطرابلس ولوزاكا".

وجاءت العاصمة السورية دمشق أرخص مدينة للعيش في العالم، ثم طرابلس العاصمة الليبية، وعاصمة أوزبكستان "طشقند"، تليها تونس العاصمة، ثم ألماتا في كازاخستان، تليها كراتشي في باكستان، ثم مدينة أحمد اباد في الهند، والجزائر العاصمة، ومدينة بوينس آيريس عاصمة الارجنتين، وأخيراً مدينة لوزاكا عاصمة زامبيا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,410
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,654
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,434
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,386

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة