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بيل غيتس: هذا موعد عودة الحياة شبه الطبيعية في الدول الغنية

قال: ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت هذه اللقاحات ستنجح

قال بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت: إن الحياة شبه الطبيعية قد تعود في الدول الغنية بحلول أواخر عام 2021، إذا نجح لقاح لكوفيد-19 وأصبح جاهزًا في وقت قريب وتم توزيعه بشكل سليم على نطاق واسع.

وقال غيتس (64 عامًا) لمجلس إدارة صحيفة "وول ستريت جورنال": "بحلول أواخر العام المقبل يمكن أن تعود الأمور إلى حالتها شبه الطبيعية".

وأضاف: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت هذه اللقاحات ستنجح".

تابع "غيتس" قائلًا: "الآن زيادة الطاقة ستستغرق وقتًا. ومن ثم فإن التوزيع داخل الولايات المتحدة وبين الولايات المتحدة ودول أخرى سيكون نقطة الخلاف الرئيسية للغاية".

ويتصدر لقاحان لكوفيد-19 طورتهما فيزر/بيوإن تيك وأسترازينكا/ جامعة أوكسفورد، قائمة اللقاحات الرئيسية في السباق للحصول على الموافقة التنظيمية في الغرب.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الثلاثاء: إن من المحتمل أن يكون لقاح ضد كوفيد-19 جاهزًا بحلول نهاية العام.

وقدّم "غيتس" 36 مليار دولار لمؤسسة بيل وميليندا جيتس التي تهدف إلى التصدي للفقر المدقع وسوء الرعاية الصحية.

ووقّعت المؤسسة الشهر الماضي اتفاقًا مع 16 شركة أدوية قال جيتس إنها تلزمها بتوسيع نطاق التصنيع بسرعة غير مسبوقة، والتأكد من توزيع اللقاحات التي تم إقرارها بشكل واسع في أقرب وقت ممكن.

بيل غيتس

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بيل غيتس: هذا موعد عودة الحياة شبه الطبيعية في الدول الغنية
سبق

قال بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت: إن الحياة شبه الطبيعية قد تعود في الدول الغنية بحلول أواخر عام 2021، إذا نجح لقاح لكوفيد-19 وأصبح جاهزًا في وقت قريب وتم توزيعه بشكل سليم على نطاق واسع.

وقال غيتس (64 عامًا) لمجلس إدارة صحيفة "وول ستريت جورنال": "بحلول أواخر العام المقبل يمكن أن تعود الأمور إلى حالتها شبه الطبيعية".

وأضاف: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت هذه اللقاحات ستنجح".

تابع "غيتس" قائلًا: "الآن زيادة الطاقة ستستغرق وقتًا. ومن ثم فإن التوزيع داخل الولايات المتحدة وبين الولايات المتحدة ودول أخرى سيكون نقطة الخلاف الرئيسية للغاية".

ويتصدر لقاحان لكوفيد-19 طورتهما فيزر/بيوإن تيك وأسترازينكا/ جامعة أوكسفورد، قائمة اللقاحات الرئيسية في السباق للحصول على الموافقة التنظيمية في الغرب.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الثلاثاء: إن من المحتمل أن يكون لقاح ضد كوفيد-19 جاهزًا بحلول نهاية العام.

وقدّم "غيتس" 36 مليار دولار لمؤسسة بيل وميليندا جيتس التي تهدف إلى التصدي للفقر المدقع وسوء الرعاية الصحية.

ووقّعت المؤسسة الشهر الماضي اتفاقًا مع 16 شركة أدوية قال جيتس إنها تلزمها بتوسيع نطاق التصنيع بسرعة غير مسبوقة، والتأكد من توزيع اللقاحات التي تم إقرارها بشكل واسع في أقرب وقت ممكن.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
08:37 AM

بيل غيتس: هذا موعد عودة الحياة شبه الطبيعية في الدول الغنية

قال: ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت هذه اللقاحات ستنجح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت: إن الحياة شبه الطبيعية قد تعود في الدول الغنية بحلول أواخر عام 2021، إذا نجح لقاح لكوفيد-19 وأصبح جاهزًا في وقت قريب وتم توزيعه بشكل سليم على نطاق واسع.

وقال غيتس (64 عامًا) لمجلس إدارة صحيفة "وول ستريت جورنال": "بحلول أواخر العام المقبل يمكن أن تعود الأمور إلى حالتها شبه الطبيعية".

وأضاف: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت هذه اللقاحات ستنجح".

تابع "غيتس" قائلًا: "الآن زيادة الطاقة ستستغرق وقتًا. ومن ثم فإن التوزيع داخل الولايات المتحدة وبين الولايات المتحدة ودول أخرى سيكون نقطة الخلاف الرئيسية للغاية".

ويتصدر لقاحان لكوفيد-19 طورتهما فيزر/بيوإن تيك وأسترازينكا/ جامعة أوكسفورد، قائمة اللقاحات الرئيسية في السباق للحصول على الموافقة التنظيمية في الغرب.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الثلاثاء: إن من المحتمل أن يكون لقاح ضد كوفيد-19 جاهزًا بحلول نهاية العام.

وقدّم "غيتس" 36 مليار دولار لمؤسسة بيل وميليندا جيتس التي تهدف إلى التصدي للفقر المدقع وسوء الرعاية الصحية.

ووقّعت المؤسسة الشهر الماضي اتفاقًا مع 16 شركة أدوية قال جيتس إنها تلزمها بتوسيع نطاق التصنيع بسرعة غير مسبوقة، والتأكد من توزيع اللقاحات التي تم إقرارها بشكل واسع في أقرب وقت ممكن.

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