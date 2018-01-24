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بلدية "السيل الصغير" تزيل تعديات مخالفة بمساحة 900 م2 بالطائف

خطط مِنح العرفاء 1.. أقام عليها محدثون سوراً من البلوك وغرفاً

ساندت قوة أمنية أعمال إزالة قامت بها أمانة الطائف ممثلةً في بلدية السيل الصغير الفرعية تعدياً على أرض بمخطط مِنح العرفاء 1 شمال الطائف، والتي أقام عليها محدثون سوراً من البلوك وغرفاً وأشكالاً مختلفة من الإشغالات، بهدف الاستيلاء عليها دون وجود مستمسكات شرعية، وتمت الإزالة بمشاركة لجنة التعديات بشمال الطائف، ومراقبي الأمانة .

وأوضحت أمانة الطائف أن مساحة التعدي بلغت 900 متر مربع تم الاستيلاء عليها، وإقامة سور من البلك وغرف ووضع سيارات خربة وهياكل ومخلفات أخرى بهدف الاستيلاء عليها وتحويلها لملكية المعتدي دون وجود مستمسكات نظامية، واستعادت آليات الفرع الأرض المعتدى عليها بهدم الأسوار والغرف وإزاحة المتروكات.

وبينت الأمانة أنها تتعامل على الفور مع كافة أشكال التعديات والإحداثات المخالفة وفق اللوائح والأنظمة كما تقوم بإزالتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للحد من ظاهرة استغلال الأراضي الحكومية البيضاء وأراضي الغير بشكل غير نظامي، بالإضافة إلى متابعة الأراضي التي يتم التعدي عليها ومنع أي انشغالات جديدة من المحدثين المخالفين.

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بلدية "السيل الصغير" تزيل تعديات مخالفة بمساحة 900 م2 بالطائف
سبق

ساندت قوة أمنية أعمال إزالة قامت بها أمانة الطائف ممثلةً في بلدية السيل الصغير الفرعية تعدياً على أرض بمخطط مِنح العرفاء 1 شمال الطائف، والتي أقام عليها محدثون سوراً من البلوك وغرفاً وأشكالاً مختلفة من الإشغالات، بهدف الاستيلاء عليها دون وجود مستمسكات شرعية، وتمت الإزالة بمشاركة لجنة التعديات بشمال الطائف، ومراقبي الأمانة .

وأوضحت أمانة الطائف أن مساحة التعدي بلغت 900 متر مربع تم الاستيلاء عليها، وإقامة سور من البلك وغرف ووضع سيارات خربة وهياكل ومخلفات أخرى بهدف الاستيلاء عليها وتحويلها لملكية المعتدي دون وجود مستمسكات نظامية، واستعادت آليات الفرع الأرض المعتدى عليها بهدم الأسوار والغرف وإزاحة المتروكات.

وبينت الأمانة أنها تتعامل على الفور مع كافة أشكال التعديات والإحداثات المخالفة وفق اللوائح والأنظمة كما تقوم بإزالتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للحد من ظاهرة استغلال الأراضي الحكومية البيضاء وأراضي الغير بشكل غير نظامي، بالإضافة إلى متابعة الأراضي التي يتم التعدي عليها ومنع أي انشغالات جديدة من المحدثين المخالفين.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
02:22 PM

بلدية "السيل الصغير" تزيل تعديات مخالفة بمساحة 900 م2 بالطائف

خطط مِنح العرفاء 1.. أقام عليها محدثون سوراً من البلوك وغرفاً

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فهد العتيبي - الطائف
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ساندت قوة أمنية أعمال إزالة قامت بها أمانة الطائف ممثلةً في بلدية السيل الصغير الفرعية تعدياً على أرض بمخطط مِنح العرفاء 1 شمال الطائف، والتي أقام عليها محدثون سوراً من البلوك وغرفاً وأشكالاً مختلفة من الإشغالات، بهدف الاستيلاء عليها دون وجود مستمسكات شرعية، وتمت الإزالة بمشاركة لجنة التعديات بشمال الطائف، ومراقبي الأمانة .

وأوضحت أمانة الطائف أن مساحة التعدي بلغت 900 متر مربع تم الاستيلاء عليها، وإقامة سور من البلك وغرف ووضع سيارات خربة وهياكل ومخلفات أخرى بهدف الاستيلاء عليها وتحويلها لملكية المعتدي دون وجود مستمسكات نظامية، واستعادت آليات الفرع الأرض المعتدى عليها بهدم الأسوار والغرف وإزاحة المتروكات.

وبينت الأمانة أنها تتعامل على الفور مع كافة أشكال التعديات والإحداثات المخالفة وفق اللوائح والأنظمة كما تقوم بإزالتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للحد من ظاهرة استغلال الأراضي الحكومية البيضاء وأراضي الغير بشكل غير نظامي، بالإضافة إلى متابعة الأراضي التي يتم التعدي عليها ومنع أي انشغالات جديدة من المحدثين المخالفين.

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