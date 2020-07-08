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جدة.. مداهمة مواقع باعة جائلين ومُصادرة 4 أطنان من الخضروات

نفّذتها بلدية المطار التابعة لأمانة المحافظة وأتلفت 32 عربة خشبية وبسطة

داهمت بلدية المطار التابعة لأمانة محافظة جدة، مواقع باعة جائلين بأحياء النزهة والربوة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن المداهمة أسفرت عن مصادرة حوالى 4 أطنان ونصف من الخضروات والفواكه، وتسليمها للجمعيات الخيرية حسب المتبع، وإتلاف وإزالة 32 عربة خشبية وبسطة.

وأضاف "الزهراني" أن "هذه المواقع كانت تشكِّل تجمعًا لعمالة تمارس البيع العشوائي؛ مما قد يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا".

وأشار إلى أن أمانة جدة -ممثلة في بلدياتها الفرعية- مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية، وحرصها على أمن وسلامة وصحة السكان لمكافحة الظواهر السلبية وعدم التهاون في صحة المواطن والمقيم.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. مداهمة مواقع باعة جائلين ومُصادرة 4 أطنان من الخضروات
سبق

داهمت بلدية المطار التابعة لأمانة محافظة جدة، مواقع باعة جائلين بأحياء النزهة والربوة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن المداهمة أسفرت عن مصادرة حوالى 4 أطنان ونصف من الخضروات والفواكه، وتسليمها للجمعيات الخيرية حسب المتبع، وإتلاف وإزالة 32 عربة خشبية وبسطة.

وأضاف "الزهراني" أن "هذه المواقع كانت تشكِّل تجمعًا لعمالة تمارس البيع العشوائي؛ مما قد يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا".

وأشار إلى أن أمانة جدة -ممثلة في بلدياتها الفرعية- مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية، وحرصها على أمن وسلامة وصحة السكان لمكافحة الظواهر السلبية وعدم التهاون في صحة المواطن والمقيم.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
12:18 PM

جدة.. مداهمة مواقع باعة جائلين ومُصادرة 4 أطنان من الخضروات

نفّذتها بلدية المطار التابعة لأمانة المحافظة وأتلفت 32 عربة خشبية وبسطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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داهمت بلدية المطار التابعة لأمانة محافظة جدة، مواقع باعة جائلين بأحياء النزهة والربوة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن المداهمة أسفرت عن مصادرة حوالى 4 أطنان ونصف من الخضروات والفواكه، وتسليمها للجمعيات الخيرية حسب المتبع، وإتلاف وإزالة 32 عربة خشبية وبسطة.

وأضاف "الزهراني" أن "هذه المواقع كانت تشكِّل تجمعًا لعمالة تمارس البيع العشوائي؛ مما قد يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا".

وأشار إلى أن أمانة جدة -ممثلة في بلدياتها الفرعية- مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية، وحرصها على أمن وسلامة وصحة السكان لمكافحة الظواهر السلبية وعدم التهاون في صحة المواطن والمقيم.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

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