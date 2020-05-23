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مكة.. الإطاحة بوافد يمارس أعمال الحلاقة في سكنه وتطبيق "الجزاءات" بحقه

فيما ناشد رئيس بلدية جنوب الفرعية المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وافدًا يقوم بأعمال الحلاقة في سكنه الخاص؛ مخالفًا بذلك القرارات في هذا الشأن، إضافة إلى أن المكان مخالف للاشتراطات الصحية وغير مخصص للحلاقة.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي بن اسماعيل قدح، أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالف، مؤكداً أن البلدية تواصل برامجها الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

من جانبه أكد "قدح" أن الأمانة تناشد المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد (940) أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. الإطاحة بوافد يمارس أعمال الحلاقة في سكنه وتطبيق "الجزاءات" بحقه
سبق

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وافدًا يقوم بأعمال الحلاقة في سكنه الخاص؛ مخالفًا بذلك القرارات في هذا الشأن، إضافة إلى أن المكان مخالف للاشتراطات الصحية وغير مخصص للحلاقة.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي بن اسماعيل قدح، أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالف، مؤكداً أن البلدية تواصل برامجها الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

من جانبه أكد "قدح" أن الأمانة تناشد المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد (940) أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
01:53 PM

مكة.. الإطاحة بوافد يمارس أعمال الحلاقة في سكنه وتطبيق "الجزاءات" بحقه

فيما ناشد رئيس بلدية جنوب الفرعية المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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11,157

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وافدًا يقوم بأعمال الحلاقة في سكنه الخاص؛ مخالفًا بذلك القرارات في هذا الشأن، إضافة إلى أن المكان مخالف للاشتراطات الصحية وغير مخصص للحلاقة.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي بن اسماعيل قدح، أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالف، مؤكداً أن البلدية تواصل برامجها الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

من جانبه أكد "قدح" أن الأمانة تناشد المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد (940) أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

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