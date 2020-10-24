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الأول من نوعه بالمنطقة.. "جامعة الملك فيصل" تعلن فتح برنامج ماجستير "الطفولة المبكرة"

دعماً وتطويراً لأداء المتخصصات والممارسات التربويات في مجال الطفولة المبكرة

أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح باب القبول لبرنامج ماجستير التربية في الطفولة المبكرة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441/ 1442هـ.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن الجامعة وفي ظل تطلعات القيادة الرشيدة، وتوجيهات وزارة التعليم قطعت مؤخراً أشواطاً كبرى في مجال استحداث برامج الدراسات العليا التخصصية والبينية، بناء على دراسة منهجية راصدة لمتطلبات سوق العمل.

وأضاف "العوهلي": بلغت برامجها حوالي 68 برنامجاً في جميع التخصصات، مؤكداً أن الجامعة مستمرة بإذن الله تعالى في استحداث عدد من البرامج في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات التي تلبي الاحتياج التنموي الوطني من خلال إعداد كوادر وطنية متخصصة على مستوى عالٍ من الجودة والتأهيل.

من جانبه، أعرب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة على دعمه الكبير لاستكمال هذا المشروع التعليمي الواعد، مبيناً أن هذا البرنامج الذي تقدمه كلية التربية يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية، ويسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير في مجالات البحوث والاستشارات التربوية في الطفولة المبكرة كونها من الميادين الهامة التي تلقى الرعاية والاهتمام من لدن حكومتنا الرشيدة.

وحول مسارات القبول في هذا البرنامج بين عميد كلية التربية الدكتور مهدي بن محمد العمري أن البرنامج يقدم من خلال مسارين هما: مسار الرسالة العلمية، ومسار المقررات الدراسية، ويمكن للملتحقات بهذا البرنامج العمل في قطاعات متنوعة مثل المجالات البحثية والاستشارية، وريادة الأعمال في الطفولة المبكرة، وتصميم المناهج التعليمية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة العمرية والمعايير النمائية لها، مضيفاً بأنه سيتم الإعلان عن رابط القبول في البرنامج، وبرامج أخرى مختارة في كلية التربية قريبا بمشيئة الله تعالى.

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الأول من نوعه بالمنطقة.. "جامعة الملك فيصل" تعلن فتح برنامج ماجستير "الطفولة المبكرة"
سبق

أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح باب القبول لبرنامج ماجستير التربية في الطفولة المبكرة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441/ 1442هـ.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن الجامعة وفي ظل تطلعات القيادة الرشيدة، وتوجيهات وزارة التعليم قطعت مؤخراً أشواطاً كبرى في مجال استحداث برامج الدراسات العليا التخصصية والبينية، بناء على دراسة منهجية راصدة لمتطلبات سوق العمل.

وأضاف "العوهلي": بلغت برامجها حوالي 68 برنامجاً في جميع التخصصات، مؤكداً أن الجامعة مستمرة بإذن الله تعالى في استحداث عدد من البرامج في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات التي تلبي الاحتياج التنموي الوطني من خلال إعداد كوادر وطنية متخصصة على مستوى عالٍ من الجودة والتأهيل.

من جانبه، أعرب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة على دعمه الكبير لاستكمال هذا المشروع التعليمي الواعد، مبيناً أن هذا البرنامج الذي تقدمه كلية التربية يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية، ويسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير في مجالات البحوث والاستشارات التربوية في الطفولة المبكرة كونها من الميادين الهامة التي تلقى الرعاية والاهتمام من لدن حكومتنا الرشيدة.

وحول مسارات القبول في هذا البرنامج بين عميد كلية التربية الدكتور مهدي بن محمد العمري أن البرنامج يقدم من خلال مسارين هما: مسار الرسالة العلمية، ومسار المقررات الدراسية، ويمكن للملتحقات بهذا البرنامج العمل في قطاعات متنوعة مثل المجالات البحثية والاستشارية، وريادة الأعمال في الطفولة المبكرة، وتصميم المناهج التعليمية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة العمرية والمعايير النمائية لها، مضيفاً بأنه سيتم الإعلان عن رابط القبول في البرنامج، وبرامج أخرى مختارة في كلية التربية قريبا بمشيئة الله تعالى.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
03:13 PM

الأول من نوعه بالمنطقة.. "جامعة الملك فيصل" تعلن فتح برنامج ماجستير "الطفولة المبكرة"

دعماً وتطويراً لأداء المتخصصات والممارسات التربويات في مجال الطفولة المبكرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح باب القبول لبرنامج ماجستير التربية في الطفولة المبكرة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441/ 1442هـ.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن الجامعة وفي ظل تطلعات القيادة الرشيدة، وتوجيهات وزارة التعليم قطعت مؤخراً أشواطاً كبرى في مجال استحداث برامج الدراسات العليا التخصصية والبينية، بناء على دراسة منهجية راصدة لمتطلبات سوق العمل.

وأضاف "العوهلي": بلغت برامجها حوالي 68 برنامجاً في جميع التخصصات، مؤكداً أن الجامعة مستمرة بإذن الله تعالى في استحداث عدد من البرامج في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات التي تلبي الاحتياج التنموي الوطني من خلال إعداد كوادر وطنية متخصصة على مستوى عالٍ من الجودة والتأهيل.

من جانبه، أعرب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة على دعمه الكبير لاستكمال هذا المشروع التعليمي الواعد، مبيناً أن هذا البرنامج الذي تقدمه كلية التربية يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية، ويسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير في مجالات البحوث والاستشارات التربوية في الطفولة المبكرة كونها من الميادين الهامة التي تلقى الرعاية والاهتمام من لدن حكومتنا الرشيدة.

وحول مسارات القبول في هذا البرنامج بين عميد كلية التربية الدكتور مهدي بن محمد العمري أن البرنامج يقدم من خلال مسارين هما: مسار الرسالة العلمية، ومسار المقررات الدراسية، ويمكن للملتحقات بهذا البرنامج العمل في قطاعات متنوعة مثل المجالات البحثية والاستشارية، وريادة الأعمال في الطفولة المبكرة، وتصميم المناهج التعليمية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة العمرية والمعايير النمائية لها، مضيفاً بأنه سيتم الإعلان عن رابط القبول في البرنامج، وبرامج أخرى مختارة في كلية التربية قريبا بمشيئة الله تعالى.

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