نقص الوقود يجبر قطاع غزة على ضخ مياه الصرف الصحي في مياه البحر

أمام كارثية الوضع الحالي وبدء انعدام مقومات الحياة

يستعد اتحاد بلديات قطاع غزة، اليوم، لإغلاق شواطئ القطاع بالكامل لضخ مياه الصرف الصحي فيها بسبب عدم قدرة البلديات على توفير الوقود لمحطة المعالجة وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية والبيئية.

ووفقًا لليوم السابع فقد توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع الأسبوع الماضي عن العمل بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيلها.

وفي هذا السياق كشف رئيس بلدية غزة نزار حجازي، أنه سيتم إغلاق شواطئ بحر قطاع غزة بالكامل، وسيتم ضخ مياه الصرف الصحي نحو البحر لعدم قدرة البلديات على توفير الوقود لمحطة المعالجة واستمرار سياسة العقاب الجماعي المفروضة على السكان.