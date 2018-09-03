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رئيس البرلمان العربي يثمن قبول التحالف لنتائج تقييم "حادث صعدة"

أشاد بالخطوات المتمثلة في مراجعة قواعد الاشتباك ومحاسبة المسؤولين

أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بموقف قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لقبولها نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن حادثة صعدة الأخيرة.

وقال الدكتور "السلمي" في بيان له اليوم: نثمن عالياً الموقف المسؤول من قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقبول نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن "حادثة صعدة".

وأضاف: نقدر كذلك الخطوات التي تم اتخاذها بمراجعة قواعد الاشتباك، ومحاسبة المسؤولين عن الخطأ، وتعويض عائلات الضحايا، وتأكيد الالتزام بالقانون الدولي والإنساني.

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رئيس البرلمان العربي يثمن قبول التحالف لنتائج تقييم "حادث صعدة"
سبق

أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بموقف قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لقبولها نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن حادثة صعدة الأخيرة.

وقال الدكتور "السلمي" في بيان له اليوم: نثمن عالياً الموقف المسؤول من قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقبول نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن "حادثة صعدة".

وأضاف: نقدر كذلك الخطوات التي تم اتخاذها بمراجعة قواعد الاشتباك، ومحاسبة المسؤولين عن الخطأ، وتعويض عائلات الضحايا، وتأكيد الالتزام بالقانون الدولي والإنساني.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
05:09 PM

رئيس البرلمان العربي يثمن قبول التحالف لنتائج تقييم "حادث صعدة"

أشاد بالخطوات المتمثلة في مراجعة قواعد الاشتباك ومحاسبة المسؤولين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بموقف قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لقبولها نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن حادثة صعدة الأخيرة.

وقال الدكتور "السلمي" في بيان له اليوم: نثمن عالياً الموقف المسؤول من قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقبول نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن "حادثة صعدة".

وأضاف: نقدر كذلك الخطوات التي تم اتخاذها بمراجعة قواعد الاشتباك، ومحاسبة المسؤولين عن الخطأ، وتعويض عائلات الضحايا، وتأكيد الالتزام بالقانون الدولي والإنساني.

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