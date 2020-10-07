موريتانيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 7529 والوفيات 162 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7529 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 162 شخصًا.