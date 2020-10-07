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موريتانيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 7529 والوفيات 162 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7529 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 162 شخصًا.

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موريتانيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7529 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 162 شخصًا.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
12:48 AM

موريتانيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 7529 والوفيات 162 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نواكشوط
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7529 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 162 شخصًا.

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