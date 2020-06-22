"الصحة": 66% من الحالات المعلنة اليوم تعود للذكور و34٪ للإناث و5% لكبار السن و9% للأطفال
33614 فحصاً مخبرياً جديداً ليصل الإجمالي حتى الآن إلى 1380255
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل (3393) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (161005) حالات، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (54523) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2045) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (4045) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (105175) حالة.
وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها (3393) حالة، 34٪ من الحالات للإناث، و66٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 9٪، والبالغين 86٪.
كما بلغ عدد الوفيات (1307) حالات، بإضافة (40) حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (33614) فحصاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1380255) فحصاً.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (8969827) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (4443409) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات نحو (468567) ألف حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.
"الصحة": 66% من الحالات المعلنة اليوم تعود للذكور و34٪ للإناث و5% لكبار السن و9% للأطفال
عبدالله البرقاويسبق2020-06-22
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل (3393) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (161005) حالات، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (54523) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2045) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (4045) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (105175) حالة.
وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها (3393) حالة، 34٪ من الحالات للإناث، و66٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 9٪، والبالغين 86٪.
كما بلغ عدد الوفيات (1307) حالات، بإضافة (40) حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (33614) فحصاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1380255) فحصاً.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (8969827) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (4443409) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات نحو (468567) ألف حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
04:16 PM
اخر تعديل
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
08:41 PM
"الصحة": 66% من الحالات المعلنة اليوم تعود للذكور و34٪ للإناث و5% لكبار السن و9% للأطفال
33614 فحصاً مخبرياً جديداً ليصل الإجمالي حتى الآن إلى 1380255
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل (3393) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (161005) حالات، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (54523) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2045) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (4045) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (105175) حالة.
وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها (3393) حالة، 34٪ من الحالات للإناث، و66٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 9٪، والبالغين 86٪.
كما بلغ عدد الوفيات (1307) حالات، بإضافة (40) حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (33614) فحصاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1380255) فحصاً.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (8969827) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (4443409) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات نحو (468567) ألف حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.