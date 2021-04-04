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"الغذاء والدواء" تحذر من 12 منتج ألعاب مكياج للأطفال تحتوي على "الأنتيمون والزرنيخ"

قالت: تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 12 منتج ألعاب عبارة عن مكياج للأطفال بسبب احتوائها على مادتي "الأنتيمون والزرنيخ" تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، وعدم إدراج المنتجات في نظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني.
وأشارت إلى أن التعرض لنسب عالية من مادتي الأنتيمون والزرنيخ قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.
ويحمل المنتج الأول اسم "Fashion frozen make up kit"، فيما يحمل المنتج الثاني اسم Weisida fashion girl beautiful makeup sit” " أما المنتج الثالث يحمل اسم "Weisida make-up set fashion girl"، فيما يأتي المنتج الرابع باسم "Disney princess toy cosmetic make-up set" ورقم تشغيله (15062011012).
كما حذرت "الغذاء والدواء" من منتجات ألعاب المكياج الأخرى وهي "DIY Creative make up fashion tips cosmetics" و"Beauty fashion make-up set" و"Diverse frozen fever make-up set" و"LOL SURPRISE O.M.G make up kit" و"Littles princess make up set" و"Weisida fashion girl beautiful make-up set" و"Chez Ninio my beauty world beauty angle"
و"Fashion gire make up set".
وأوضحت الهيئة أن التعرض لتراكيز عالية من مادة الأنتيمون، لفترات طويلة قد يتسبب في أضرار منها تهيج وتحسس العين والمنطقة المحيطة بها وتهيج الرئتين، كما أن التعرض لفترات طويلة من معدن الزرنيخ يؤدي إلى تراكمه في الجلد والشعر والأظافر، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية وأعراض أشد خطورة كلما زادت فترة التعرض.
ونصحت المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
كما تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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"الغذاء والدواء" تحذر من 12 منتج ألعاب مكياج للأطفال تحتوي على "الأنتيمون والزرنيخ"
سبق

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 12 منتج ألعاب عبارة عن مكياج للأطفال بسبب احتوائها على مادتي "الأنتيمون والزرنيخ" تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، وعدم إدراج المنتجات في نظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني.
وأشارت إلى أن التعرض لنسب عالية من مادتي الأنتيمون والزرنيخ قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.
ويحمل المنتج الأول اسم "Fashion frozen make up kit"، فيما يحمل المنتج الثاني اسم Weisida fashion girl beautiful makeup sit” " أما المنتج الثالث يحمل اسم "Weisida make-up set fashion girl"، فيما يأتي المنتج الرابع باسم "Disney princess toy cosmetic make-up set" ورقم تشغيله (15062011012).
كما حذرت "الغذاء والدواء" من منتجات ألعاب المكياج الأخرى وهي "DIY Creative make up fashion tips cosmetics" و"Beauty fashion make-up set" و"Diverse frozen fever make-up set" و"LOL SURPRISE O.M.G make up kit" و"Littles princess make up set" و"Weisida fashion girl beautiful make-up set" و"Chez Ninio my beauty world beauty angle"
و"Fashion gire make up set".
وأوضحت الهيئة أن التعرض لتراكيز عالية من مادة الأنتيمون، لفترات طويلة قد يتسبب في أضرار منها تهيج وتحسس العين والمنطقة المحيطة بها وتهيج الرئتين، كما أن التعرض لفترات طويلة من معدن الزرنيخ يؤدي إلى تراكمه في الجلد والشعر والأظافر، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية وأعراض أشد خطورة كلما زادت فترة التعرض.
ونصحت المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
كما تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
04:03 PM

"الغذاء والدواء" تحذر من 12 منتج ألعاب مكياج للأطفال تحتوي على "الأنتيمون والزرنيخ"

قالت: تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 12 منتج ألعاب عبارة عن مكياج للأطفال بسبب احتوائها على مادتي "الأنتيمون والزرنيخ" تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، وعدم إدراج المنتجات في نظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني.
وأشارت إلى أن التعرض لنسب عالية من مادتي الأنتيمون والزرنيخ قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.
ويحمل المنتج الأول اسم "Fashion frozen make up kit"، فيما يحمل المنتج الثاني اسم Weisida fashion girl beautiful makeup sit” " أما المنتج الثالث يحمل اسم "Weisida make-up set fashion girl"، فيما يأتي المنتج الرابع باسم "Disney princess toy cosmetic make-up set" ورقم تشغيله (15062011012).
كما حذرت "الغذاء والدواء" من منتجات ألعاب المكياج الأخرى وهي "DIY Creative make up fashion tips cosmetics" و"Beauty fashion make-up set" و"Diverse frozen fever make-up set" و"LOL SURPRISE O.M.G make up kit" و"Littles princess make up set" و"Weisida fashion girl beautiful make-up set" و"Chez Ninio my beauty world beauty angle"
و"Fashion gire make up set".
وأوضحت الهيئة أن التعرض لتراكيز عالية من مادة الأنتيمون، لفترات طويلة قد يتسبب في أضرار منها تهيج وتحسس العين والمنطقة المحيطة بها وتهيج الرئتين، كما أن التعرض لفترات طويلة من معدن الزرنيخ يؤدي إلى تراكمه في الجلد والشعر والأظافر، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية وأعراض أشد خطورة كلما زادت فترة التعرض.
ونصحت المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
كما تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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