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بعد تدشين "بن نافل" .. "الشلهوب" يحث الجماهير على دعم الهلال

النادي أطلق عضوية "أنا هلالي"

حث محمد الشلهوب قائد فريق الهلال أمس الأحد جماهير الهلال على دعم النادي من خلال الاشتراك في عضوية "أنا هلالي".

وقال الشلهوب في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "مسيرة إنجازات الهلال طوال تاريخه كانت تستند إلى رجال بالملعب وخارج الملعب، واليوم جاء وقت أننا نتكاتف فيه أكثر بدعم النادي من خلال عضوية أنا هلالي".


ودشنت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، أمس الأحد، برنامج "أنا هلالي" الذي يتيح لجماهير النادي، الإسهام في زيادة الموارد من خلال دعمهم المالي.

ولاقت تغريدة الدولي السابق تفاعل الكثير من جماهير الهلال، مؤكدين أنهم سيدعمون ناديهم في كل الأوقات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد تدشين "بن نافل" .. "الشلهوب" يحث الجماهير على دعم الهلال
سبق

حث محمد الشلهوب قائد فريق الهلال أمس الأحد جماهير الهلال على دعم النادي من خلال الاشتراك في عضوية "أنا هلالي".

وقال الشلهوب في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "مسيرة إنجازات الهلال طوال تاريخه كانت تستند إلى رجال بالملعب وخارج الملعب، واليوم جاء وقت أننا نتكاتف فيه أكثر بدعم النادي من خلال عضوية أنا هلالي".


ودشنت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، أمس الأحد، برنامج "أنا هلالي" الذي يتيح لجماهير النادي، الإسهام في زيادة الموارد من خلال دعمهم المالي.

ولاقت تغريدة الدولي السابق تفاعل الكثير من جماهير الهلال، مؤكدين أنهم سيدعمون ناديهم في كل الأوقات.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
12:24 AM

بعد تدشين "بن نافل" .. "الشلهوب" يحث الجماهير على دعم الهلال

النادي أطلق عضوية "أنا هلالي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حث محمد الشلهوب قائد فريق الهلال أمس الأحد جماهير الهلال على دعم النادي من خلال الاشتراك في عضوية "أنا هلالي".

وقال الشلهوب في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "مسيرة إنجازات الهلال طوال تاريخه كانت تستند إلى رجال بالملعب وخارج الملعب، واليوم جاء وقت أننا نتكاتف فيه أكثر بدعم النادي من خلال عضوية أنا هلالي".


ودشنت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، أمس الأحد، برنامج "أنا هلالي" الذي يتيح لجماهير النادي، الإسهام في زيادة الموارد من خلال دعمهم المالي.

ولاقت تغريدة الدولي السابق تفاعل الكثير من جماهير الهلال، مؤكدين أنهم سيدعمون ناديهم في كل الأوقات.

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