النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

"الصحة": 9 مدن سعودية تسجل إصابة واحدة بكل منها .. و 7 بـ 3 إصابات

طبقًا لبيان "الصحة" في المؤتمر الصحفي اليوم

أعلنت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليوم عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، عن تسجيل إصابة واحدة في 9 مدن، وثلاث إصابات في 7 مدن .
وطبقًا لبيان "الصحة" تم تسجيل إصابة واحدة في كل مدينة من المدن التسعة، وهي: أبها، نمرة، بريدة، الصحن، الليث، الطوال، تبوك، الدلم، ليلى، حوطة سدير.
كما تم تسجيل ثلاث إصابات في كل مدينة من المدن السبعة وهي: شرورة، حائل، الخرج، خميس مشيط، الظهران، الخرمة، الهدا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": 9 مدن سعودية تسجل إصابة واحدة بكل منها .. و 7 بـ 3 إصابات
سبق

أعلنت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليوم عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، عن تسجيل إصابة واحدة في 9 مدن، وثلاث إصابات في 7 مدن .
وطبقًا لبيان "الصحة" تم تسجيل إصابة واحدة في كل مدينة من المدن التسعة، وهي: أبها، نمرة، بريدة، الصحن، الليث، الطوال، تبوك، الدلم، ليلى، حوطة سدير.
كما تم تسجيل ثلاث إصابات في كل مدينة من المدن السبعة وهي: شرورة، حائل، الخرج، خميس مشيط، الظهران، الخرمة، الهدا.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
04:28 PM

"الصحة": 9 مدن سعودية تسجل إصابة واحدة بكل منها .. و 7 بـ 3 إصابات

طبقًا لبيان "الصحة" في المؤتمر الصحفي اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,949

أعلنت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليوم عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، عن تسجيل إصابة واحدة في 9 مدن، وثلاث إصابات في 7 مدن .
وطبقًا لبيان "الصحة" تم تسجيل إصابة واحدة في كل مدينة من المدن التسعة، وهي: أبها، نمرة، بريدة، الصحن، الليث، الطوال، تبوك، الدلم، ليلى، حوطة سدير.
كما تم تسجيل ثلاث إصابات في كل مدينة من المدن السبعة وهي: شرورة، حائل، الخرج، خميس مشيط، الظهران، الخرمة، الهدا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,216
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,244
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,440
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,312

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة