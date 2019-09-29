النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حالة جوية ماطرة تستمر أياماً عدة .. هنا خط سير الهطولات

معظم الخرائط الجوية تتوقع ظروفاً شبه مثالية لتشكل السيول

تستمر الحالة الجوية الماطرة في جنوب غرب السعودية خلال الأيام المقبلة، وتمتد بحدة أقل نحو شمال المملكة وغربها -بمشيئة الله-، فيما يسود طقس مستقر وأكثر حرارة من المعتاد في باقي المناطق مع ظهور السحب المرتفعة.

ووفق "طقس العرب" تبشر معظم الخرائط الجوية بوجود ظروف شبه مثالية لتشكل السيول في أجزاءٍ من جنوب غرب المملكة، وتشمل بالدرجة الأولى مرتفعات جازان وعسير وربما بعض المنحدرات الغربية، كما تمتد السحب الرعدية والأمطار نحو مرتفعات الباحة والطائف مع تشكل السيول في بعض الفترات.

ومن غير المستبعد شمول السحب الرعدية مكة المكرّمة وجدة خلال الأيام المقبلة، قد تترافق بنشاط على حركة الرياح وإثارة الغبار، وتشكل بعض التجمعات المائية في المرتفعات.

وتشير التوقعات إلى امتداد السحب الركامية نحو مرتفعات غرب المدينة المنوّرة وتكون رعدية، بمشيئة الله، فيما تطول بعض السحب مع احتمال هطول زخات متفرقة خفيفة من الأمطار نحو أجزاءٍ المدينة المنوّرة وغرب حائل مع ساعات العصر والمساء.

ويكون الطقس مستقراً في مدينة الرياض وباقي المناطق مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها العامة بوجه عام، وذلك إثر تأثير المرتفع الجوي المداري، فيما يميل الطقس للاعتدال مع ساعات الليل والصباح الباكر، مع ظهور السحب المرتفعة في مناطق واسعة من وسط المملكة وشرقها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حالة جوية ماطرة تستمر أياماً عدة .. هنا خط سير الهطولات
سبق

تستمر الحالة الجوية الماطرة في جنوب غرب السعودية خلال الأيام المقبلة، وتمتد بحدة أقل نحو شمال المملكة وغربها -بمشيئة الله-، فيما يسود طقس مستقر وأكثر حرارة من المعتاد في باقي المناطق مع ظهور السحب المرتفعة.

ووفق "طقس العرب" تبشر معظم الخرائط الجوية بوجود ظروف شبه مثالية لتشكل السيول في أجزاءٍ من جنوب غرب المملكة، وتشمل بالدرجة الأولى مرتفعات جازان وعسير وربما بعض المنحدرات الغربية، كما تمتد السحب الرعدية والأمطار نحو مرتفعات الباحة والطائف مع تشكل السيول في بعض الفترات.

ومن غير المستبعد شمول السحب الرعدية مكة المكرّمة وجدة خلال الأيام المقبلة، قد تترافق بنشاط على حركة الرياح وإثارة الغبار، وتشكل بعض التجمعات المائية في المرتفعات.

وتشير التوقعات إلى امتداد السحب الركامية نحو مرتفعات غرب المدينة المنوّرة وتكون رعدية، بمشيئة الله، فيما تطول بعض السحب مع احتمال هطول زخات متفرقة خفيفة من الأمطار نحو أجزاءٍ المدينة المنوّرة وغرب حائل مع ساعات العصر والمساء.

ويكون الطقس مستقراً في مدينة الرياض وباقي المناطق مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها العامة بوجه عام، وذلك إثر تأثير المرتفع الجوي المداري، فيما يميل الطقس للاعتدال مع ساعات الليل والصباح الباكر، مع ظهور السحب المرتفعة في مناطق واسعة من وسط المملكة وشرقها.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
01:31 PM

حالة جوية ماطرة تستمر أياماً عدة .. هنا خط سير الهطولات

معظم الخرائط الجوية تتوقع ظروفاً شبه مثالية لتشكل السيول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
10,684

تستمر الحالة الجوية الماطرة في جنوب غرب السعودية خلال الأيام المقبلة، وتمتد بحدة أقل نحو شمال المملكة وغربها -بمشيئة الله-، فيما يسود طقس مستقر وأكثر حرارة من المعتاد في باقي المناطق مع ظهور السحب المرتفعة.

ووفق "طقس العرب" تبشر معظم الخرائط الجوية بوجود ظروف شبه مثالية لتشكل السيول في أجزاءٍ من جنوب غرب المملكة، وتشمل بالدرجة الأولى مرتفعات جازان وعسير وربما بعض المنحدرات الغربية، كما تمتد السحب الرعدية والأمطار نحو مرتفعات الباحة والطائف مع تشكل السيول في بعض الفترات.

ومن غير المستبعد شمول السحب الرعدية مكة المكرّمة وجدة خلال الأيام المقبلة، قد تترافق بنشاط على حركة الرياح وإثارة الغبار، وتشكل بعض التجمعات المائية في المرتفعات.

وتشير التوقعات إلى امتداد السحب الركامية نحو مرتفعات غرب المدينة المنوّرة وتكون رعدية، بمشيئة الله، فيما تطول بعض السحب مع احتمال هطول زخات متفرقة خفيفة من الأمطار نحو أجزاءٍ المدينة المنوّرة وغرب حائل مع ساعات العصر والمساء.

ويكون الطقس مستقراً في مدينة الرياض وباقي المناطق مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها العامة بوجه عام، وذلك إثر تأثير المرتفع الجوي المداري، فيما يميل الطقس للاعتدال مع ساعات الليل والصباح الباكر، مع ظهور السحب المرتفعة في مناطق واسعة من وسط المملكة وشرقها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,223
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,258
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,263
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,854

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة