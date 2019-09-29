حالة جوية ماطرة تستمر أياماً عدة .. هنا خط سير الهطولات

معظم الخرائط الجوية تتوقع ظروفاً شبه مثالية لتشكل السيول

تستمر الحالة الجوية الماطرة في جنوب غرب السعودية خلال الأيام المقبلة، وتمتد بحدة أقل نحو شمال المملكة وغربها -بمشيئة الله-، فيما يسود طقس مستقر وأكثر حرارة من المعتاد في باقي المناطق مع ظهور السحب المرتفعة.

ووفق "طقس العرب" تبشر معظم الخرائط الجوية بوجود ظروف شبه مثالية لتشكل السيول في أجزاءٍ من جنوب غرب المملكة، وتشمل بالدرجة الأولى مرتفعات جازان وعسير وربما بعض المنحدرات الغربية، كما تمتد السحب الرعدية والأمطار نحو مرتفعات الباحة والطائف مع تشكل السيول في بعض الفترات.

ومن غير المستبعد شمول السحب الرعدية مكة المكرّمة وجدة خلال الأيام المقبلة، قد تترافق بنشاط على حركة الرياح وإثارة الغبار، وتشكل بعض التجمعات المائية في المرتفعات.

وتشير التوقعات إلى امتداد السحب الركامية نحو مرتفعات غرب المدينة المنوّرة وتكون رعدية، بمشيئة الله، فيما تطول بعض السحب مع احتمال هطول زخات متفرقة خفيفة من الأمطار نحو أجزاءٍ المدينة المنوّرة وغرب حائل مع ساعات العصر والمساء.

ويكون الطقس مستقراً في مدينة الرياض وباقي المناطق مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها العامة بوجه عام، وذلك إثر تأثير المرتفع الجوي المداري، فيما يميل الطقس للاعتدال مع ساعات الليل والصباح الباكر، مع ظهور السحب المرتفعة في مناطق واسعة من وسط المملكة وشرقها.