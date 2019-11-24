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"عبدالرحمن بن مساعد": هذا من كان له الفضل بفوز نادي الهلال بدوري آسيا

أعرب عن سعادته البالغة لصعود "الزعيم" لكأس العالم للأندية

أعرب رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن سعادته لصعود الهلال السعودي لبطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما تُوج بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا، عقب تغلبه على "أوراوا" الياباني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سايتاما 2002" في إياب النهائي.

وأشار الأمير عبدالرحمن بن مساعد إلى أن سبب فوز نادي الهلال بدوري أبطال آسيا يعود لدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وغرّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "دعم سيدي ولي العهد والعزم الذي يبثه في شباب وطنه بعد الله له الفضل في هذا الإنجاز، الله يحفظه وينصره ويوفقه".

رئيس نادي الهلال السابق بطولة كأس العالم للأندية 2019

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عبدالرحمن بن مساعد": هذا من كان له الفضل بفوز نادي الهلال بدوري آسيا
سبق

أعرب رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن سعادته لصعود الهلال السعودي لبطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما تُوج بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا، عقب تغلبه على "أوراوا" الياباني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سايتاما 2002" في إياب النهائي.

وأشار الأمير عبدالرحمن بن مساعد إلى أن سبب فوز نادي الهلال بدوري أبطال آسيا يعود لدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وغرّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "دعم سيدي ولي العهد والعزم الذي يبثه في شباب وطنه بعد الله له الفضل في هذا الإنجاز، الله يحفظه وينصره ويوفقه".

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
05:59 PM

"عبدالرحمن بن مساعد": هذا من كان له الفضل بفوز نادي الهلال بدوري آسيا

أعرب عن سعادته البالغة لصعود "الزعيم" لكأس العالم للأندية

A A A
حامد العلي - الرياض
7
16,503

أعرب رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن سعادته لصعود الهلال السعودي لبطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما تُوج بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا، عقب تغلبه على "أوراوا" الياباني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سايتاما 2002" في إياب النهائي.

وأشار الأمير عبدالرحمن بن مساعد إلى أن سبب فوز نادي الهلال بدوري أبطال آسيا يعود لدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وغرّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "دعم سيدي ولي العهد والعزم الذي يبثه في شباب وطنه بعد الله له الفضل في هذا الإنجاز، الله يحفظه وينصره ويوفقه".

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