النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"باهبري" يتوقع انخفاض معدلات العدوى خلال أيام مع الالتزام بالتدابير الوقائية

قال إن ارتفاع عدد الإصابات أمرٌ طبيعي.. والمقلق هو عدد الحالات الحرجة

أرجع استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، زيادة نسبة الحالات الحرجة بكورونا إلى نسيان البعض وإهمالهم، وتهاونهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كلبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وغسل وتنظيف اليدين.

وفي التفاصيل، أوضح "باهبري" لـ"الإخبارية" أن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا طبيعي، وأن الشيء المقلق هو ارتفاع عدد الحالات الحرجة في كبار السن، أو ممن يعانون الأمراض المزمنة.

ولفت إلى ازدياد معدل تفشي عدوى فيروس كورونا في السعودية في الفترة ما قبل العيد من أقل من R0=1 إلى R0=1.2 ، وإلى R0=1.3 في بعض مدن السعودية، التي قد تتأثر بزيادة عدد الحالات أكثر من غيرها في حال عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالسلوكيات الصحية.

وتوقع الاستشاري باهبري انخفاضًا في معدلات العدوى بهذا الفيروس -بإذن الله- خلال أيام معدودة حتى مع عودتنا للحياة الطبيعية 29 الشهر الجاري، وذلك بالتزام الجميع وتقيدهم بالإجراءات والتدابير والبرتوكولات الوقائية.

وأشاد في هذا الصدد بمستوى الالتزام الكامل يوم الأحد 8 شوال الجاري، مشيرًا إلى أن الحالات غالبًا أصيبت قبل فترة تخفيف الإجراءات. لافتًا إلى أنه لا يوجد دليل على أن انتشار الفيروس في السعودية الآن بسبب ضراوته أو تحوره أو أنه ضعف، موضحًا أن انتشاره قل ولم يضعف، وأن انتشار الفيروس حاليًا في بعض المدن لم يضعف.. مشيرًا إلى أن هذه الأفكار المغلوطة يمكن أن تؤدي إلى زيادة انتشاره.

وشدد "باهبري" على الحرص على الالتزام بالتباعد الجسدي بين الأفراد داخل الأسر، ولاسيما عند الجلوس مع كبار السن. مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأهالي والأُسر يشعرون بالحزن والألم لتسببهم في نقل العدوى بالفيروس، وإصابة أقربائهم من كبار السن من أمهات وآباء وأجداد، وذلك دون علمهم لعدم شعورهم بأعراض، على الرغم من عدم مخالطتهم لغيرهم وخروجهم للأسواق، وإنما كان بسبب عدم اهتمامهم بالتباعد الجسدي خلال لقاءاتهم وجلوسهم معهم.

وبيّن باهبري أن أفضل التدخلات العلاجية حتى الآن لمعالجة فيروس كورونا هو استخدام مسيلات الدم، ويكون الطبيب متوقعًا حدوث جلطات لدى المرضى المصابين بالفيروس في حالات متقدمة من المرض، وهي مقررة ضمن البروتوكولات العلاجية من وزارة الصحة في السعودية. موجهًا إلى ضرورة الاهتمام بالمرضى المصابين بالفيروس، خاصة مَن يعانون ضيقًا في التنفس، مع وجود التهاب في الرئة؛ وذلك لحصول مضاعفات لهم أكثر من غيرهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"باهبري" يتوقع انخفاض معدلات العدوى خلال أيام مع الالتزام بالتدابير الوقائية
سبق

أرجع استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، زيادة نسبة الحالات الحرجة بكورونا إلى نسيان البعض وإهمالهم، وتهاونهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كلبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وغسل وتنظيف اليدين.

وفي التفاصيل، أوضح "باهبري" لـ"الإخبارية" أن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا طبيعي، وأن الشيء المقلق هو ارتفاع عدد الحالات الحرجة في كبار السن، أو ممن يعانون الأمراض المزمنة.

ولفت إلى ازدياد معدل تفشي عدوى فيروس كورونا في السعودية في الفترة ما قبل العيد من أقل من R0=1 إلى R0=1.2 ، وإلى R0=1.3 في بعض مدن السعودية، التي قد تتأثر بزيادة عدد الحالات أكثر من غيرها في حال عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالسلوكيات الصحية.

وتوقع الاستشاري باهبري انخفاضًا في معدلات العدوى بهذا الفيروس -بإذن الله- خلال أيام معدودة حتى مع عودتنا للحياة الطبيعية 29 الشهر الجاري، وذلك بالتزام الجميع وتقيدهم بالإجراءات والتدابير والبرتوكولات الوقائية.

وأشاد في هذا الصدد بمستوى الالتزام الكامل يوم الأحد 8 شوال الجاري، مشيرًا إلى أن الحالات غالبًا أصيبت قبل فترة تخفيف الإجراءات. لافتًا إلى أنه لا يوجد دليل على أن انتشار الفيروس في السعودية الآن بسبب ضراوته أو تحوره أو أنه ضعف، موضحًا أن انتشاره قل ولم يضعف، وأن انتشار الفيروس حاليًا في بعض المدن لم يضعف.. مشيرًا إلى أن هذه الأفكار المغلوطة يمكن أن تؤدي إلى زيادة انتشاره.

وشدد "باهبري" على الحرص على الالتزام بالتباعد الجسدي بين الأفراد داخل الأسر، ولاسيما عند الجلوس مع كبار السن. مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأهالي والأُسر يشعرون بالحزن والألم لتسببهم في نقل العدوى بالفيروس، وإصابة أقربائهم من كبار السن من أمهات وآباء وأجداد، وذلك دون علمهم لعدم شعورهم بأعراض، على الرغم من عدم مخالطتهم لغيرهم وخروجهم للأسواق، وإنما كان بسبب عدم اهتمامهم بالتباعد الجسدي خلال لقاءاتهم وجلوسهم معهم.

وبيّن باهبري أن أفضل التدخلات العلاجية حتى الآن لمعالجة فيروس كورونا هو استخدام مسيلات الدم، ويكون الطبيب متوقعًا حدوث جلطات لدى المرضى المصابين بالفيروس في حالات متقدمة من المرض، وهي مقررة ضمن البروتوكولات العلاجية من وزارة الصحة في السعودية. موجهًا إلى ضرورة الاهتمام بالمرضى المصابين بالفيروس، خاصة مَن يعانون ضيقًا في التنفس، مع وجود التهاب في الرئة؛ وذلك لحصول مضاعفات لهم أكثر من غيرهم.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
01:53 AM

"باهبري" يتوقع انخفاض معدلات العدوى خلال أيام مع الالتزام بالتدابير الوقائية

قال إن ارتفاع عدد الإصابات أمرٌ طبيعي.. والمقلق هو عدد الحالات الحرجة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
10,719

أرجع استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، زيادة نسبة الحالات الحرجة بكورونا إلى نسيان البعض وإهمالهم، وتهاونهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كلبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وغسل وتنظيف اليدين.

وفي التفاصيل، أوضح "باهبري" لـ"الإخبارية" أن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا طبيعي، وأن الشيء المقلق هو ارتفاع عدد الحالات الحرجة في كبار السن، أو ممن يعانون الأمراض المزمنة.

ولفت إلى ازدياد معدل تفشي عدوى فيروس كورونا في السعودية في الفترة ما قبل العيد من أقل من R0=1 إلى R0=1.2 ، وإلى R0=1.3 في بعض مدن السعودية، التي قد تتأثر بزيادة عدد الحالات أكثر من غيرها في حال عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالسلوكيات الصحية.

وتوقع الاستشاري باهبري انخفاضًا في معدلات العدوى بهذا الفيروس -بإذن الله- خلال أيام معدودة حتى مع عودتنا للحياة الطبيعية 29 الشهر الجاري، وذلك بالتزام الجميع وتقيدهم بالإجراءات والتدابير والبرتوكولات الوقائية.

وأشاد في هذا الصدد بمستوى الالتزام الكامل يوم الأحد 8 شوال الجاري، مشيرًا إلى أن الحالات غالبًا أصيبت قبل فترة تخفيف الإجراءات. لافتًا إلى أنه لا يوجد دليل على أن انتشار الفيروس في السعودية الآن بسبب ضراوته أو تحوره أو أنه ضعف، موضحًا أن انتشاره قل ولم يضعف، وأن انتشار الفيروس حاليًا في بعض المدن لم يضعف.. مشيرًا إلى أن هذه الأفكار المغلوطة يمكن أن تؤدي إلى زيادة انتشاره.

وشدد "باهبري" على الحرص على الالتزام بالتباعد الجسدي بين الأفراد داخل الأسر، ولاسيما عند الجلوس مع كبار السن. مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأهالي والأُسر يشعرون بالحزن والألم لتسببهم في نقل العدوى بالفيروس، وإصابة أقربائهم من كبار السن من أمهات وآباء وأجداد، وذلك دون علمهم لعدم شعورهم بأعراض، على الرغم من عدم مخالطتهم لغيرهم وخروجهم للأسواق، وإنما كان بسبب عدم اهتمامهم بالتباعد الجسدي خلال لقاءاتهم وجلوسهم معهم.

وبيّن باهبري أن أفضل التدخلات العلاجية حتى الآن لمعالجة فيروس كورونا هو استخدام مسيلات الدم، ويكون الطبيب متوقعًا حدوث جلطات لدى المرضى المصابين بالفيروس في حالات متقدمة من المرض، وهي مقررة ضمن البروتوكولات العلاجية من وزارة الصحة في السعودية. موجهًا إلى ضرورة الاهتمام بالمرضى المصابين بالفيروس، خاصة مَن يعانون ضيقًا في التنفس، مع وجود التهاب في الرئة؛ وذلك لحصول مضاعفات لهم أكثر من غيرهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,966
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,506
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,464
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,058

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة