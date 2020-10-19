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بين مستشفيات مكة.. إلى من ذهبت الجائزة الشرفية لمكافحة "كورونا"؟

"الميمني": كل نجاح نتاج تكاتف أبطال والهدف الأسمى هو خدمة المريض

تسلّم مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة الدكتور وائل الميمني، الجائزة الشرفية للالتزام المجتمعي؛ لجهود المستشفى وفاعليته في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا كوفيد-19؛ وذلك ضمن الحفل الختامي للحملة الدولية لمناصرة جهود مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

واعتمدت الجائزة على نتائج العمل المشرّفة والجهود المقدمة في مكافحة هذا الوباء، التي تركت أثراً إيجابياً على المستفيدين من خدماتها والتي تمثلت في تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير والاحترازات للمحافظة على صحة الجميع من ممارسين صحيين ومراجعين.

وقال "الميمني": "أود التأكيد على أن كل نجاح وتوفيق بفضل الله -عزّ وجلّ- هو نتاج لتعاون وتكاتف أبطال مستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة؛ للوصول إلى الهدف الأسمى وهو خدمة المريض أولاً وتحقيق طموحات ولاة الأمر في المحافظة على صحة الإنسان".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بين مستشفيات مكة.. إلى من ذهبت الجائزة الشرفية لمكافحة "كورونا"؟
سبق

تسلّم مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة الدكتور وائل الميمني، الجائزة الشرفية للالتزام المجتمعي؛ لجهود المستشفى وفاعليته في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا كوفيد-19؛ وذلك ضمن الحفل الختامي للحملة الدولية لمناصرة جهود مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

واعتمدت الجائزة على نتائج العمل المشرّفة والجهود المقدمة في مكافحة هذا الوباء، التي تركت أثراً إيجابياً على المستفيدين من خدماتها والتي تمثلت في تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير والاحترازات للمحافظة على صحة الجميع من ممارسين صحيين ومراجعين.

وقال "الميمني": "أود التأكيد على أن كل نجاح وتوفيق بفضل الله -عزّ وجلّ- هو نتاج لتعاون وتكاتف أبطال مستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة؛ للوصول إلى الهدف الأسمى وهو خدمة المريض أولاً وتحقيق طموحات ولاة الأمر في المحافظة على صحة الإنسان".

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
10:08 AM

بين مستشفيات مكة.. إلى من ذهبت الجائزة الشرفية لمكافحة "كورونا"؟

"الميمني": كل نجاح نتاج تكاتف أبطال والهدف الأسمى هو خدمة المريض

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تسلّم مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة الدكتور وائل الميمني، الجائزة الشرفية للالتزام المجتمعي؛ لجهود المستشفى وفاعليته في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا كوفيد-19؛ وذلك ضمن الحفل الختامي للحملة الدولية لمناصرة جهود مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

واعتمدت الجائزة على نتائج العمل المشرّفة والجهود المقدمة في مكافحة هذا الوباء، التي تركت أثراً إيجابياً على المستفيدين من خدماتها والتي تمثلت في تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير والاحترازات للمحافظة على صحة الجميع من ممارسين صحيين ومراجعين.

وقال "الميمني": "أود التأكيد على أن كل نجاح وتوفيق بفضل الله -عزّ وجلّ- هو نتاج لتعاون وتكاتف أبطال مستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة؛ للوصول إلى الهدف الأسمى وهو خدمة المريض أولاً وتحقيق طموحات ولاة الأمر في المحافظة على صحة الإنسان".

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