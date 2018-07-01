نمو الاقتصاد السعودي 1.2% على أساس سنوي في الربع الأول

قالت هيئة الإحصاء، اليوم الأحد، إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نما 1.2 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وفق "رويترز".
قالت هيئة الإحصاء، اليوم الأحد، إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نما 1.2 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وفق "رويترز".
قالت هيئة الإحصاء، اليوم الأحد، إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نما 1.2 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وفق "رويترز".
قالت هيئة الإحصاء، اليوم الأحد، إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نما 1.2 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وفق "رويترز".