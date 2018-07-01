قالت هيئة الإحصاء، اليوم الأحد، إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نما 1.2 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وفق "رويترز".

نمو الاقتصاد السعودي 1.2% على أساس سنوي في الربع الأول صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-07-01 قالت هيئة الإحصاء، اليوم الأحد، إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نما 1.2 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وفق "رويترز".

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439 11:06 AM

نمو الاقتصاد السعودي 1.2% على أساس سنوي في الربع الأول





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قالت هيئة الإحصاء، اليوم الأحد، إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نما 1.2 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وفق "رويترز".