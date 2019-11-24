يفتتح وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سليمان بن عبدالله الحمدان، صباح يوم الاثنين 5 ربيع الآخر 1441هـ، الموافق 2 ديسمبر 2019م، اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان "القيادة في ضوء رؤية المملكة 2030" بحضور أصحاب السمو ومعالي نواب ومساعدي الوزراء، ومديري الجامعات، ورؤساء ومحافظي الهيئات والمؤسسات الحكومية، وأصحاب السعادة وكلاء الوزارات والإمارات ومَن في مستواهم من القيادات المدنية والعسكرية بمدينة الرياض. وبهذه المناسبة ثمّن مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، لوزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، رعايته وحضوره للاجتماع؛ مؤكدًا أن ولاة الأمر -حفظهم الله- أولوْا اهتمامًا كبيرًا بمشروع القيادات الإدارية. وقال: "إن للقيادات الإدارية دورًا كبيرًا في قيادة التحول وإحداث التغيير، وإدارة محاور التنمية والتطوير". وأضاف: إن اجتماع الطاولة المستديرة "القيادة في ضوء رؤية المملكة 2030" سيقدمه الخبير الدولي "ديف أولريش"، وسيناقش عددًا من المحاور الهامة؛ حيث سيتضمن عقد ثلاث جلسات؛ سيتم خلالها مناقشة "أهمية القيادة وأثرها في تحقيق رؤية المملكة 2030"، والعوامل المؤثرة في فعالية القائد، وكذلك "صناعة الهوية القيادية في القطاع الحكومي، وخطوات تأسيس القيادة المستدامة". وذكر الدكتور القحطاني: أن مثل هذه الاجتماعات واللقاءات العلمية المهمة المخصصة للقيادات الإدارية، وما تشتمل عليه من فعاليات وأطروحات متخصصة، وما تناقشه من قضايا حيوية؛ تأتي اتساقًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في دعم القيادات في القطاع الحكومي. وأضاف القحطاني أن هذه المناسبة فرصة مواتية في ظل وجود هذه الكوكبة من القيادات من مختلف قطاعات الدولة؛ لبحث أبرز المستجدات في الفكر القيادي، ودور القيادة الفاعلة وتأثيرها في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠. الجدير بالذكر أن الخبير العالمي د."ديف أولريش"، هو أستاذ إدارة الأعمال في كلية روس بجامعة "ميتشغن"، وقد نشر أكثر من 200 مقال وفصل، كما ألّف أكثر من ٣٠ كتابًا، واختير ضمن أكثر ١٠٠ شخصية مؤثرة في مجال الموارد البشرية، وصنف ضمن قائمة العشرين للأساتذة الأكثر تأثيرًا في مجال إدارة الأعمال بالعالم.

وزير الخدمة المدنية يفتتح اجتماع الطاولة المستديرة "القيادة في ضوء رؤية المملكة 2030" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-24 يفتتح وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سليمان بن عبدالله الحمدان، صباح يوم الاثنين 5 ربيع الآخر 1441هـ، الموافق 2 ديسمبر 2019م، اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان "القيادة في ضوء رؤية المملكة 2030" بحضور أصحاب السمو ومعالي نواب ومساعدي الوزراء، ومديري الجامعات، ورؤساء ومحافظي الهيئات والمؤسسات الحكومية، وأصحاب السعادة وكلاء الوزارات والإمارات ومَن في مستواهم من القيادات المدنية والعسكرية بمدينة الرياض.

وبهذه المناسبة ثمّن مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، لوزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، رعايته وحضوره للاجتماع؛ مؤكدًا أن ولاة الأمر -حفظهم الله- أولوْا اهتمامًا كبيرًا بمشروع القيادات الإدارية.

وقال: "إن للقيادات الإدارية دورًا كبيرًا في قيادة التحول وإحداث التغيير، وإدارة محاور التنمية والتطوير".

وأضاف: إن اجتماع الطاولة المستديرة "القيادة في ضوء رؤية المملكة 2030" سيقدمه الخبير الدولي "ديف أولريش"، وسيناقش عددًا من المحاور الهامة؛ حيث سيتضمن عقد ثلاث جلسات؛ سيتم خلالها مناقشة "أهمية القيادة وأثرها في تحقيق رؤية المملكة 2030"، والعوامل المؤثرة في فعالية القائد، وكذلك "صناعة الهوية القيادية في القطاع الحكومي، وخطوات تأسيس القيادة المستدامة".

وذكر الدكتور القحطاني: أن مثل هذه الاجتماعات واللقاءات العلمية المهمة المخصصة للقيادات الإدارية، وما تشتمل عليه من فعاليات وأطروحات متخصصة، وما تناقشه من قضايا حيوية؛ تأتي اتساقًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في دعم القيادات في القطاع الحكومي.

وأضاف القحطاني أن هذه المناسبة فرصة مواتية في ظل وجود هذه الكوكبة من القيادات من مختلف قطاعات الدولة؛ لبحث أبرز المستجدات في الفكر القيادي، ودور القيادة الفاعلة وتأثيرها في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

الجدير بالذكر أن الخبير العالمي د."ديف أولريش"، هو أستاذ إدارة الأعمال في كلية روس بجامعة "ميتشغن"، وقد نشر أكثر من 200 مقال وفصل، كما ألّف أكثر من ٣٠ كتابًا، واختير ضمن أكثر ١٠٠ شخصية مؤثرة في مجال الموارد البشرية، وصنف ضمن قائمة العشرين للأساتذة الأكثر تأثيرًا في مجال إدارة الأعمال بالعالم.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 10:39 AM

اخر تعديل 24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 01:13 PM

وزير الخدمة المدنية يفتتح اجتماع الطاولة المستديرة "القيادة في ضوء رؤية المملكة 2030" القحطاني: ولاة الأمر أوْلوا اهتمامًا كبيرًا بمشروع تطوير القيادات الإدارية بالمملكة





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يفتتح وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سليمان بن عبدالله الحمدان، صباح يوم الاثنين 5 ربيع الآخر 1441هـ، الموافق 2 ديسمبر 2019م، اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان "القيادة في ضوء رؤية المملكة 2030" بحضور أصحاب السمو ومعالي نواب ومساعدي الوزراء، ومديري الجامعات، ورؤساء ومحافظي الهيئات والمؤسسات الحكومية، وأصحاب السعادة وكلاء الوزارات والإمارات ومَن في مستواهم من القيادات المدنية والعسكرية بمدينة الرياض.

وبهذه المناسبة ثمّن مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، لوزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، رعايته وحضوره للاجتماع؛ مؤكدًا أن ولاة الأمر -حفظهم الله- أولوْا اهتمامًا كبيرًا بمشروع القيادات الإدارية.

وقال: "إن للقيادات الإدارية دورًا كبيرًا في قيادة التحول وإحداث التغيير، وإدارة محاور التنمية والتطوير".

وأضاف: إن اجتماع الطاولة المستديرة "القيادة في ضوء رؤية المملكة 2030" سيقدمه الخبير الدولي "ديف أولريش"، وسيناقش عددًا من المحاور الهامة؛ حيث سيتضمن عقد ثلاث جلسات؛ سيتم خلالها مناقشة "أهمية القيادة وأثرها في تحقيق رؤية المملكة 2030"، والعوامل المؤثرة في فعالية القائد، وكذلك "صناعة الهوية القيادية في القطاع الحكومي، وخطوات تأسيس القيادة المستدامة".

وذكر الدكتور القحطاني: أن مثل هذه الاجتماعات واللقاءات العلمية المهمة المخصصة للقيادات الإدارية، وما تشتمل عليه من فعاليات وأطروحات متخصصة، وما تناقشه من قضايا حيوية؛ تأتي اتساقًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في دعم القيادات في القطاع الحكومي.

وأضاف القحطاني أن هذه المناسبة فرصة مواتية في ظل وجود هذه الكوكبة من القيادات من مختلف قطاعات الدولة؛ لبحث أبرز المستجدات في الفكر القيادي، ودور القيادة الفاعلة وتأثيرها في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

الجدير بالذكر أن الخبير العالمي د."ديف أولريش"، هو أستاذ إدارة الأعمال في كلية روس بجامعة "ميتشغن"، وقد نشر أكثر من 200 مقال وفصل، كما ألّف أكثر من ٣٠ كتابًا، واختير ضمن أكثر ١٠٠ شخصية مؤثرة في مجال الموارد البشرية، وصنف ضمن قائمة العشرين للأساتذة الأكثر تأثيرًا في مجال إدارة الأعمال بالعالم.