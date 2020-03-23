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الجيش البريطاني يوصل الإمدادات للطواقم الطبية لمكافحة "كورونا"

تتضمن الملايين من أغراض الوقاية الشخصية على متن الشاحنات

أعلنت بريطانيا أنها تكثّف توصيل إمدادات الوقاية للعاملين في القطاع الصحي الذين يكافحون انتشار فيروس "كورونا"، مع الاستعانة بالجيش للمساعدة بعد مواجهة صعوبات في إيصال ما يكفي من تلك الإمدادات للمستشفيات.

وقال وزير الصحة مات هانكوك؛ في بيان: توزيع وإيصال الملايين من أغراض الوقاية الشخصية التي تشمل الكمامات هي مهمة سيقوم بها الجيش بتسيير شاحنات على مدار الساعة.

وأضاف وفق "رويترز": ملايين إضافية من تلك الأغراض تم توصيلها بالفعل للمستشفيات وهيئة الإسعاف والعيادات العامة ودور الرعاية ومنشآت خدمة صحية أخرى على مدى الأيام الماضية.. جاء ذلك بعد شكاوى من الطواقم الطبية من نقص أدوات الوقاية الكافية.

وأفاد بيان مشترك صادر عن وزارة الصحة وخدمة الصحة الوطنية، اليوم الإثنين، بأن السلطات سمحت بالسحب من المخزون الوطني الذي كان احتياطياً لمكافحة أيّ تفشٍ للإنفلونزا بصورة وبائية لتوفير أغراض وأدوات الوقاية، والإمدادات تتزايد.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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الجيش البريطاني يوصل الإمدادات للطواقم الطبية لمكافحة "كورونا"
سبق

أعلنت بريطانيا أنها تكثّف توصيل إمدادات الوقاية للعاملين في القطاع الصحي الذين يكافحون انتشار فيروس "كورونا"، مع الاستعانة بالجيش للمساعدة بعد مواجهة صعوبات في إيصال ما يكفي من تلك الإمدادات للمستشفيات.

وقال وزير الصحة مات هانكوك؛ في بيان: توزيع وإيصال الملايين من أغراض الوقاية الشخصية التي تشمل الكمامات هي مهمة سيقوم بها الجيش بتسيير شاحنات على مدار الساعة.

وأضاف وفق "رويترز": ملايين إضافية من تلك الأغراض تم توصيلها بالفعل للمستشفيات وهيئة الإسعاف والعيادات العامة ودور الرعاية ومنشآت خدمة صحية أخرى على مدى الأيام الماضية.. جاء ذلك بعد شكاوى من الطواقم الطبية من نقص أدوات الوقاية الكافية.

وأفاد بيان مشترك صادر عن وزارة الصحة وخدمة الصحة الوطنية، اليوم الإثنين، بأن السلطات سمحت بالسحب من المخزون الوطني الذي كان احتياطياً لمكافحة أيّ تفشٍ للإنفلونزا بصورة وبائية لتوفير أغراض وأدوات الوقاية، والإمدادات تتزايد.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
02:19 PM

الجيش البريطاني يوصل الإمدادات للطواقم الطبية لمكافحة "كورونا"

تتضمن الملايين من أغراض الوقاية الشخصية على متن الشاحنات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت بريطانيا أنها تكثّف توصيل إمدادات الوقاية للعاملين في القطاع الصحي الذين يكافحون انتشار فيروس "كورونا"، مع الاستعانة بالجيش للمساعدة بعد مواجهة صعوبات في إيصال ما يكفي من تلك الإمدادات للمستشفيات.

وقال وزير الصحة مات هانكوك؛ في بيان: توزيع وإيصال الملايين من أغراض الوقاية الشخصية التي تشمل الكمامات هي مهمة سيقوم بها الجيش بتسيير شاحنات على مدار الساعة.

وأضاف وفق "رويترز": ملايين إضافية من تلك الأغراض تم توصيلها بالفعل للمستشفيات وهيئة الإسعاف والعيادات العامة ودور الرعاية ومنشآت خدمة صحية أخرى على مدى الأيام الماضية.. جاء ذلك بعد شكاوى من الطواقم الطبية من نقص أدوات الوقاية الكافية.

وأفاد بيان مشترك صادر عن وزارة الصحة وخدمة الصحة الوطنية، اليوم الإثنين، بأن السلطات سمحت بالسحب من المخزون الوطني الذي كان احتياطياً لمكافحة أيّ تفشٍ للإنفلونزا بصورة وبائية لتوفير أغراض وأدوات الوقاية، والإمدادات تتزايد.

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